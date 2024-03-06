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源自美國的影片分享網站，讓用戶上傳、觀看及分享及評論影片。2006年被谷歌收購。
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深度報導
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站「撤出香港」，媒體報導後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
法治
2024年3月6日
2024年3月6日
羅傑叔叔Youtube上發影片回應被中國封殺
羅傑叔叔Youtube上發影片回應被中國封殺
5月23日，馬來西亞華裔脫口秀演員羅傑叔叔（Uncle Roger）在Youtube上發表新影片，一邊回應近日在中國社群網站遭到全面封殺，一邊為自己的節目做廣告。
政治
2023年5月23日
2023年5月23日
美國網紅為賺流量故意墜機 恐判20年監禁
美國網紅為賺流量故意墜機 恐判20年監禁
美國一名YouTube網紅在加州自導自演墜機事故，拍下自己跳機逃生的過程，在網上獲得數百萬觀看。美國司法部表示，該名男子摧毀飛機殘骸妨礙調查，最高可被判處20年有期徒刑。
社會
2023年5月14日
2023年5月14日
川普重返臉書Youtube 自稱下周二將被逮捕
川普重返臉書Youtube 自稱下周二將被逮捕
美國前總統川普的臉書和Youtube帳號終於被解禁。他周五在臉書上發表了12秒的短影片，標題是大寫的「我回來了」。這位前總統在周六又語出驚人，稱他將於下周二被逮捕。
政治
2023年3月19日
2023年3月19日
報告：北京欲藉「邊疆網紅」影片洗刷人權劣跡
報告：北京欲藉「邊疆網紅」影片洗刷人權劣跡
澳大利亞智庫20日發佈一份報告，指出中共過去兩年透過第三方機構的協助，在YouTube上推廣以少數民族年輕女性為主角的影片，希望藉此對抗批評其人權紀錄的國際輿論。
政治
2022年10月21日
2022年10月21日
香港：獄中人獲諾獎提名 李家超YouTube被封
香港：獄中人獲諾獎提名 李家超YouTube被封
5位被判刑的香港民主派人士獲前中共中央黨校教授蔡霞等15位多國學者提名，申請成為今年的諾貝爾和平獎候選人。而身為美國制裁對象的本屆香港特首候選人李家超昨天發現，他的競選YouTube頻道因違反Google的《服務條款》而遭到終止。
社會
2022年4月20日
2022年4月20日
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