U17潛艇登陸：從海洋到博物館

U17潛艇登陸：從海洋到博物館2024年8月4日
（德國之聲中文網）退役潛艇U17經過一年的長途跋涉，最終抵達了它的新家——辛斯海姆技術博物館（ Technik Museum Sinsheim）。這艘重約350噸的鋼鐵巨獸無論到了何處，都吸引無數人前來一睹為快，並用掌聲和音樂表示歡迎。
從海洋到陸地
U17的旅程從基爾開始，先是被固定在一個巨大的浮動平台上，然後通過一輛30軸的重型卡車運輸。運輸過程複雜，為此不得不多次停駛火車、封閉高速公路、拆除交通號誌。
項目負責人艾因科恩（Michael Einkörn）表示，整個過程需要「難以置信的精確度」，不僅在運輸過程中，在準備階段也是如此。一些關鍵時刻，包括潛艇通過海德堡老橋時，需要精確地傾斜70多度。在狹窄的地方通過時，也要估算到微小誤差。
部分旅程由輪船擔任運輸。成千上萬的圍觀者曾沿萊茵河觀看。第一站是施派爾（Speyer），在那裡進行了電池的拆除。
最後一段旅程從六月底開始，通過海德堡、巴特拉彭瑙等地。夜間曾經過封閉的A6高速公路。
無論是在基爾、萊茵河畔，還是在海德堡和巴特拉彭瑙的街道上，許多人都專程前來圍觀，近距離感受震撼的場面。
整個運輸項目耗資約200萬歐元，主要來自捐款資助。
準備展示
潛艇到達博物館後，目前正在為展示做準備。博物館負責人安德烈亞斯‧海默爾表示，U17將為博物館增加海軍歷史的視角，讓觀眾有機會近距離瞭解這種特殊的交通工具。
參觀者將能夠瞭解到潛艇上的生活、任務和技術，以及在狹窄條件下工作的挑戰。
U17的參數與歷史
U17長約50米，寬4.6米，重350噸，從1973年服役至2010年，能夠容納23名船員。服役期間參與了多項任務，展示了德國海軍的技術實力。退役後，通過與德國國防部和聯邦國防軍的協商，U17被借給辛斯海姆和施派爾技術博物館進行展示。
在德國更靠南的地方，還有一艘除了U17以外在博物館展出的潛艇——U1。它是德國1906年製造的第一艘潛艇，目前存放在慕尼黑的德國博物館，但該展區將關閉至2028年。
(德新社)
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