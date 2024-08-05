TikTok Lite獎勵功能在歐盟境內永久撤銷 歐盟《數字服務法》頒發之後的首例案件宣告結案：TikTok承諾永久撤銷在歐盟境內的TikTok Lite獎勵功能。歐盟對TikTok進行的關於廣告透明度、未成年人保護、有害內容和上癮風險的另案調查於今年2月啟動，目前仍在進行之中。

（德國之聲中文網） 歐盟委員會周一（8月5日）宣佈，中國公司擁有的影片分享平台TikTok已承諾永久撤銷在歐盟境內的TikTok Lite獎勵功能，此舉合乎相關法律規定。

該委員會結束了對TikTok Lite獎勵功能的調查，並了結了這起根據歐盟《數字服務法》(DSA)發起的首例案件。

TikTok Lite是TikTok的簡易版，於今年3月在法國和西班牙上線。它針對較慢的網路連接進行了改善，記憶體使用量更少。它可以讓18歲以上的用戶賺取積分，積分可以兌換代金券或禮品卡。

歐盟委員會4月對該功能展開調查，希望TikTok展示它是如何評估該計劃的成癮性和心理健康風險的。《數字服務法》要求大型平台管理各種風險，包括非法內容傳播的風險和對消費者特別是未成年人的傷害風險。

委員會宣佈調查並警告稱，如果TikTok在48小時內不能證明該功能不會帶來嚴重傷害，將下令暫停獎勵功能。隨後，TikTok宣佈自願暫停該項計劃。

歐盟委員會執行副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）在一份聲明中說："具有上癮效果的平台設計特性會威脅用戶的福祉。"

"這就是為什麼我們根據《數字服務法》讓TikTok的承諾具有法律約束力的原因。"她說，並稱TikTok撤銷該計劃的決定是"對整个社群網站行業發出的明確訊息"。

TikTok發言人表示，該公司"很高興達成友好解決方案，並已撤銷TikTok Lite獎勵計劃"。

歐盟委員會還表示，TikTok已合法承諾不通過其他計劃引入獎勵功能。任何違反此承諾的行為都可能導致根據《數字服務法》進行罰款。

此外，歐盟對TikTok進行的關於廣告透明度、未成年人保護、有害內容和上癮風險的另案調查於今年2月啟動，目前仍在進行之中。

（德新社）

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