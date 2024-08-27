Telegram創辦人杜洛夫是何人？

加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫8月24日在巴黎近郊一座機場被逮捕並拘留。法國司法部門稱是因為他不配合當局調查Telegram上的網路和金融犯罪。杜洛夫是編程天才、身價億萬的企業家，自稱言論自由的鬥士。他還是上百個孩子生物學意義上的父親。

（德國之聲中文網）上周六（8月24日）晚，39歲的加密通訊軟體Telegram（非正式簡稱TG、電報群）創始人、CEO帕維爾‧杜洛夫（Pavel Durov）搭乘私人飛機從亞塞拜然飛抵巴黎近郊的布傑機場(Le Bourget airport)後被法國警方逮捕。法國新聞媒體上周六報導稱，法國警方此前已對杜洛夫發出逮捕令，指控他縱容Telegram被用於洗錢、販毒以及分享與兒童性虐待有關的內容。今年7月，巴黎檢察署已對Telegram啟動調查，涉及12項罪行，包括詐騙、販毒、有組織犯罪、兒童色情等不法行為。

杜洛夫被捕後，法國警方和內政部的代表一度拒絕發表評論。有關其被捕原因的傳言甚囂塵上。社交平台X的所有者埃隆‧馬斯克在自己的X賬戶上發貼號召"#FreePavel"（#釋放帕維爾）。俄羅斯議國家杜馬副議長弗拉季斯拉夫‧達萬科夫（Vladislav Andreyevich Davankov）呼籲釋放杜羅夫，並指杜洛夫被逮捕可能是為了獲取Telegram掌握的訊息。

馬克宏：逮捕杜洛夫絕非政治決定

法國警方發言人周日出面表示，杜洛夫因不配合法國調查Telegram上的網路和金融犯罪問題，正接受法國國家網路犯罪和詐欺辦公室的調查。法國司法官員周日晚間還表示，杜洛夫的拘留時間已被延長。按照法國法律，根據刑事指控的嚴重程度，最初的24小時拘留時間可延長至96小時。

法國總統馬克宏8月26日在X上表示，在杜洛夫被捕後，他看到很多有關法國的虛假訊息，法國堅定致力於維護言論自由，杜洛夫在法國被捕不是一個政治決定。馬克宏寫道，"Telegram 總裁杜洛夫在法國境內被捕是正在進行的司法調查的一部分。這絕不是一個政治決定。是由法官頒令決定的。"

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從俄羅斯版祖克柏到創辦Telegram

帕維爾‧杜洛夫（Pavel Durov）1984 年出生於前蘇聯，其父自1992年以來擔任聖彼得堡國立大學語言學系古典語言學系主任。母親來自烏克蘭基輔，也在聖彼得堡國立大學任教。帕維爾‧杜洛夫在今年早些時候接受採訪時說，他四歲時隨家人搬到義大利。但蘇聯解體後，其父得到聖彼得堡國立大學的工作邀請，於是全家搬回了俄羅斯。帕維爾‧杜洛夫有很高的數學天賦，熱衷於編程設計，21歲時（2006 年）和哥哥尼古拉‧杜洛夫一起創立了社群網站網站 Vkontakte (VK)。VK 很快被稱為俄羅斯版臉書（Facebook），帕維爾‧杜羅夫也成為俄羅斯版的祖克柏。帕維爾‧杜洛夫說，當抗議者2013年使用VK在基輔組織反對烏克蘭親俄總統亞努科維奇的示威活動時，克裡姆林宮要求该网站交出烏克蘭用戶的私人數據。VK拒絕了俄羅斯的要求，引起俄當局不滿。2014年，帕維爾‧杜洛夫辭去了VK首席執行官一職，以數百萬美元的價格出售了所有股份。之後，杜洛夫兩兄弟獲取聖基茨和尼維斯國籍離開俄羅斯。VK被普丁的親信接管，處於國家控制之下。

帕維爾‧杜洛夫（Pavel Durov）2016年1月在慕尼黑參加一個論壇活動 圖片來源： Robert Schlesinger/picture alliance

Telegram由杜洛夫兩兄弟於2013年正式發布，總部目前位於杜拜，自稱現有超過9.5億活躍用戶。該通訊平台保密性高，具有一定時間後自動刪除發送和接收消息的功能。Telegram有允許人們向訂閱者傳播消息的大型"頻道"。與Meta的WhatsApp等競爭對手不同，Telegram的群聊最多允許20萬人加入，而WhatsApp最多只能容納1024人。其專家們擔心，在這種規模的群聊中，虛假訊息很容易傳播。除在俄羅斯、烏克蘭有廣泛的用戶群，Telegram在法國也被廣泛用作通訊工具，包括法國總統府的一些官員和負責調查杜洛夫夫的部門。法國調查人員發現，伊斯蘭極端分子和販毒分子也使用該應用。俄羅斯當局2018年曾試圖封鎖Telegram，但沒有成功。俄羅斯於2019年撤回了禁令。

帕維爾‧杜洛夫（Pavel Durov）2015年9月在三藩市參加活動 圖片來源： STEVE JENNINGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

上百個孩子的生父

帕維爾‧杜洛夫擁有法國、俄羅斯、聖基茨和尼維斯以及阿聯酋國籍。根據法國官方政府公報，他於2021年8月25日成為法國公民。

帕維爾‧杜洛夫是素食主義者和自由意志主義者，迄今未婚。今年7月，他透露自己過去15年在十多個國家捐精，已經是上百個孩子的生物學意義上的父親。他在Telegramm上表示，"捐更多精子來幫助更多不孕的夫婦是公民義務"，並稱要開放DNA，讓這些孩子找到彼此的"兄弟姐妹"。

(美聯社、法新社、路透社）

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