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Susanne Weigelin-Schwiedrzik (魏格林)
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客座評論: 為什麼個人崇拜沒有吸引力
客座評論: 為什麼個人崇拜沒有吸引力
最新出爐的中共第三份歷史決議試圖將習近平包裝為全知全能的完美領袖。但是，維也納大學的漢學教授魏格林認為，個人崇拜違背了中國的傳統治國理念，中國民眾更期望的是一種懂得自我克制的治國方式。
Susanne Weigelin-Schwiedrzik (魏格林)
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政治
2021年11月14日
2021年11月14日
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