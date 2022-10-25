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Pegida集會
"愛國歐洲人反對歐洲伊斯蘭化"（簡稱 Pegida）集會2014年最早出現在德國東部城市德勒斯登，之後蔓延到德國多個地區各大城市。
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深度報導
電氣價格飆升 德東抗議活動再次興起
電氣價格飆升 德東抗議活動再次興起
周一晚，德國東部許多城市再次發生反對德國政府能源政策和俄羅斯政策的抗議活動。沉寂數月的"Pegida "運動的支持者也在德勒斯登再次走上街頭。
社會
2022年10月25日
2022年10月25日
仇視伊斯蘭？德國穆斯林屢遭攻擊
仇視伊斯蘭？德國穆斯林屢遭攻擊
根據德國內政部的數據，2017年，德國至少發生了約1000起針對穆斯林的攻擊案件，攻擊者則幾乎都是極右翼分子。分析人士估計，實際發生的此類案件還要更多。穆斯林到底是不是德國的一部分？德國社會是否仇視伊斯蘭教？
政治
2018年3月3日
2018年3月3日
示威活動減少！德國新納粹勢頭減弱？
示威活動減少！德國新納粹勢頭減弱？
2017年，德國境內極右翼極右翼遊行示威活動數量減少。而這一趨勢從2015年便開始有所展現。
政治
2018年2月24日
2018年2月24日
路人看不過眼 美遊客行納粹禮遭暴打
路人看不過眼 美遊客行納粹禮遭暴打
在兩名中國遊客之後，一名美國遊客也在德國行納粹禮，並且不止一次。與中國遊客命運的不同點是：他當場被路人揍了一頓，與中國遊客命運的相同點是：他也受到了警方調查。
政治
2017年8月14日
2017年8月14日
Pegida兩周年：德勒斯登街頭運動再起
Pegida兩周年：德勒斯登街頭運動再起
兩年前，排外運動Pegida在德勒斯登興起，並隨後在每周一晚間發起「散步抗議」。在兩周年即將來臨之際，當地迎來多場抗議示威，其中也包括Pegida反對者組織的活動。
政治
2016年10月16日
2016年10月16日
德勒斯登統一日慶典：保障安全 捍衛民主
德勒斯登統一日慶典：保障安全 捍衛民主
薩克森首都德勒斯登是今年德國統一日（10月3日）慶典的主辦地。儘管排外主義讓節日氣氛變得壓抑，但德國政界和公民社會卻仍希望發出積極的訊號。
政治
2016年10月2日
2016年10月2日
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