Paula Rösler

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Arztserie Grey's Anatomy

穿Prada的醫生！奢侈品牌、熱門劇組的抗疫援手

穿Prada的醫生！奢侈品牌、熱門劇組的抗疫援手

疫情蔓延的當下，面對醫療用品的緊缺。「實習醫生格蕾」等醫療題材的熱門電視劇組伸出援手，將道具庫存的醫用設備捐贈給醫院。此外Prada，Dior等奢侈大牌也趕制口罩等醫用品。
社會2020年4月2日
Flix / Carlsen, Spirou in Berlin

動漫世界裡的柏林

動漫世界裡的柏林

柏林對漫畫家們具有神奇的魅力。獨一無二的分裂歷史和地標性的老建築給他們帶來許多靈感。
文化2018年8月4日6 張圖
Harry Potter. Eine Geschichte voller Magie

沒有魔法的故事 《哈利‧波特》作者出新書

沒有魔法的故事 《哈利‧波特》作者出新書

《哈利‧波特》的作者羅琳出新書了。這本書不是另一個冒險故事，而是收錄了她在構思哈利波特小說的過程中留下的手跡和靈感。或許人們能從中一窺魔法學童是怎樣誕生的。
文化2018年5月31日
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