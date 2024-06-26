OpenAI將停止對中國開發者提供服務

據中國媒體報導，一些中國開發者收到OpenAI公司的郵件，自7月9日起，這一ChatGPT的母公司將停止向中國提供API對接，獲取該公司的AI服務。

（德國之聲中文網）包括《證券時報》在內的多家中國媒體報導稱，6月25日，OpenAI的官方郵件中稱，對於不在支持服務名單上的國家，將自7月9日起，阻止API（應用程式介面）的流量。

ChatGPT母公司OpenAI的這份支持服務的國家名單不包括中國。中國《證券時報》引述一位業內人士稱，"一直以來，國內就有不少創業公司是通過接入OpenAI API的方式，簡單套殼做大模型或者AI應用。這次就會受到直接的影響。"

不過，與此同時，中國媒體報導，這一消息傳出後，國內多家大模型公司紛紛提供自己的"搬家"服務，為開發者提供對標OpenAI的服務。這些公司包括智譜、百度智慧型千帆雲、阿里雲等。

360創始人、董事長周鴻禕也在微博發布影片稱，OpenAI對中國地區停止服務只能加速中國自己大模型產業的發展，未必是一個壞事。他說："OpenAI的API無法調用，這逼著國內應用只能選擇國產大模型，而國產大模型與GPT的差距已經逐漸縮小了。"

OpenAI最新舉動的原因尚不清楚。《紐約時報》5月31日報導，OpenAI表示，發現由俄羅斯、中國、伊朗和以色列的國家行為體和私營公司實施的活動，他們使用OpenAI技術生成社群網站帖子、翻譯和編輯文章等，以操縱世界各地公眾輿論、影響對政治活動的支持。

（綜合報導）

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