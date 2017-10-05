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MP3
1987年問世的一種音頻編碼格式。這一年，設址埃朗根（Erlangen）的弗勞恩霍夫（Fraunhofer）集成電路研究所開發出一種技術。
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深度報導
貝多芬音樂節曲目欣賞：「來自俄羅斯的貝多芬」
貝多芬音樂節曲目欣賞：「來自俄羅斯的貝多芬」
下面您將欣賞到的是俄羅斯當代作曲家弗拉基米爾‧塔諾波爾斯基從貝多芬作品中獲得靈感譜寫的新曲以及法蘭克福廣播交響樂團在貝多芬音樂節上演奏的其它曲目，由黑森州廣播電台現場錄製。
音樂
2017年10月5日
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1分鐘瞭解10大源自德國的發明
1分鐘瞭解10大源自德國的發明
德國擁有許多開創性發明成果——從汽車、阿斯匹林到核裂變。不僅如此，生活中其實還有很多意想不到的小發明源自德國。
2015年7月20日
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10 張圖
MP3二十歲了！
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20年前，MP3這個概念誕生於德國弗勞恩霍夫研究所。這一技術引起了一場音樂聽覺革命
2015年7月14日
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全球知名德國品牌
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2014年6月4日
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7 張圖
Deutsch lernen mit Podcasts
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Trainieren Sie Ihr Deutsch auch unterwegs - mit den kostenlosen Podcasts der Deutschen Welle! Von Alltagsdeutsch über langsam gesprochene Nachrichten bis hin zum vollständigen Kurs: einfach abonnieren und loslernen!
2008年4月10日
2008年4月10日
利用播客學德語
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即使出門在外也能練德語——利用德國之聲免費提供的播客！從日常德語，到慢速朗讀的新聞，到全套德語課程：只要訂閱，就可以開學！
2007年6月18日
2007年6月18日
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