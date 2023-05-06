Markus Böhnisch

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葡萄牙租金大漲 居民苦不堪言

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旅遊勝地葡萄牙吸引著無數遊客。今年一季度已有280萬外國人做客該國，但旅遊業興旺帶來的負面效應是租金急劇上漲。
社會2023年5月6日03:07 分鐘
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疫情下的中德合作項目

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新冠肺炎疫情給全球經濟踩了剎車。許多航線停飛、展覽會取消、商店歇業、廠家停工......疫情對中德關係和貿易產生了何種影響呢？記者前往了德國萊法州一個3600人的小村霍普斯特滕-魏埃爾斯巴赫，許多中國公司在那裡安家落戶。
經濟2020年2月27日02:12 分鐘
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