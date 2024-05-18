LGBTQ權益排名：馬爾他第一 波蘭墊底，德國第幾？

5月17日是全球反恐同日。LGBTQ游說團體國際性少數群體（LGBTI）聯合會（ILGA）發布了歐洲同性戀權益排名。歧視仍然存在，但也有積極的發展趨勢。

（德國之聲中文網）「這裡對LGBTQ人士來說確實是一個很友好的地方，」 卡米萊裡（Catherine Camilleri）談起她的家鄉馬爾他 – 一個擁有52萬居民的地中海小島時說道。LGBTQ代表：女同性戀（L）、男同性戀（G）、雙性戀（B）、跨性別（T）和酷兒（Q: 非二元性別）人士。「我們很高興有一個支持我們的政府。當然，如果你是LGBTQ人士，可能偶爾也會遇到這樣那樣的歧視。但在馬爾他，正面的聲音遠遠高過負面的。」 卡米萊裡曾長期居住在美國，現在她在馬爾他的戈佐島（Gozo）為一家LGBTQ團體做義工。她對馬爾他再次成為歐洲最具同性戀和跨性別者權益的國家感到高興。

自2009年以來，國際性少數群體聯合會（ILGA）歐洲分會發布了歐洲彩虹地圖，根據74項評估標準衡量LGBTQ人士在法律和社會層面的接受程度。

性少數群體的世外桃源 – 馬爾他戈佐島上的姆賈爾市（Mgarr）風光 圖片來源： Bruno Coelho/Zoonar/picture alliance

馬爾他：禁止性傾向矯正治療

在性少數群體權益方面，馬爾他多年來一直名列前茅，符合至少89%的要求標準。「LGBTQ社區在過去五六年裡得到了蓬勃發展。馬爾他的法律制定者在推動政策方面非常活躍。例如，馬爾他是歐洲第一個禁止對同性戀者進行扭轉療法的國家，」 卡米萊裡說道。雖然偶爾還是會收到一些惡意電子郵件或仇恨言行，但作為一個規模不大，且以天主教為傳統的國家，馬爾他成為LGBTQ人士自由生活之地還是很驚人的。

彩虹地圖顯示，歐洲在諸如平權婚姻、同性戀伴侶收養權、性別認同、性別歸屬認同以及打擊仇恨犯罪等權利方面存在東西方差距。ILGA調查結果顯示，曾由民族保守主義政黨執政的波蘭在歐盟排名倒數第一，僅符合15%的評估標準。

社會在發生變化：2017年時，一些馬爾他人仍在舉行示威遊行，反對同性婚姻 圖片來源： Reuters/D. Zammit Lupi

波蘭：仇視LGBTQ

茱莉亞‧卡塔（Julia Kata）對此給出了解釋。卡塔是一位訓練有素的心理學家，現在在波蘭首都華沙一個跨性別組織（Trans-Fuzja）為跨性別者提供幫助。卡塔指出，波蘭幾乎沒有為LGBTQ人群提供任何特殊法律保護。「我們沒有反對仇恨言論的法律。我們的法律中有針對仇恨犯罪的處罰，但並不包括基於性取向、性別或身份的攻擊 – 這些僅被視為普通違法行為。」與馬爾他不同，在波蘭歧視主要來自其（前）執政黨法律與公正黨（PiS）及其親黨媒體，卡塔說道。

自2015年極端保守的法律與公正黨執政以來，情況一直在惡化。「仇恨無處不在。比如你會聽到有人說：『你的跨性別/同性戀孩子對其他孩子構成了威脅』。當媒體每天都在發布這樣充滿仇恨的言論時，你會覺得呆在這個國家不再安全了。」卡塔認為，許多人離開波蘭是因為他們無法繼續忍受這種情況。

你可以向家人出櫃，但你永遠不知道自己是否會被接受。卡塔認為，波蘭迫切需要引入民事伴侶登記制度，或者更好的是能夠實行同性婚姻。然而荒謬的是，如果孩子想要進行性別調整並更改姓名則必須去法院起訴自己的父母。根據波蘭法律，這種情況被視為父母在填寫出生證明時出現錯誤，只能通過法院進行更正。

雖然華沙也有同志驕傲遊行，但在社會接受方面，情況並不理想 圖片來源： Grzegorz Banaszak7Zuma/picture alliance

歐洲：為跨性別者提供更多權利

總體來說，國際性少數群體聯合會（ILGA）在歐洲看到了積極的發展趨勢。「確實存在對跨性別群體的針對性攻擊，但我們也看到一些國家和政府開始改革跨性別者權益保護法，比如德國。政界人士對性少數群體展現了更多理解，並決心推進改革進程，」該聯合會官員胡根杜貝爾（Katrin Hugendubel）對德國之聲表示。

西班牙在ILGA評估中取得了顯著進步，因其通過了一項基於當事人自我性別認定的跨性別法案。禁止對雙性兒進行外科手術干預，基於性取向或身份認同的歧視也不被允許。摩爾多瓦和克羅埃西亞在ILGA排名中也較去年有所進步。摩爾多瓦的親歐政府已經通過了一項關於性別認同的法律。克羅埃西亞則擴大了同性戀伴侶的收養權。

波蘭反LGBTQ示威遊行：保守派反墮胎活動者要求保持傳統家庭模式（2020年檔案圖片） 圖片來源： Aleksander Kalka/NurPhoto/picture alliance

「這是我們看到的希望之光，這是積極的消息，」 胡根杜貝爾稱讚道，多年來，她都在布魯塞爾擔任ILGA組織負責人。作為一個機構，人們不能對歐盟抱有太多期望，因為在家庭法律方面，歐盟沒有管轄權，這是由成員國各自負責的領域。儘管歐盟反歧視指令已在工作場所適用，但歐盟成員國也阻止了將該指令擴展到其他領域的可能性。胡根杜貝爾認為，如果成員國展現政治意願，歐盟還可以做得更多。

德國在ILGA評估中處於中等水準

卡塔對波蘭前景的展望好壞參半。雖然波蘭存在恐同和仇視跨性別者的氛圍，但情況也並非非黑即白。社會中既存在進步也有倒退現象。「很難說：『情況非常糟糕』又或者『一切都不錯』，因為眾多令局勢惡化或好轉的因素同時存在。我會說，我們目前處於一種混亂狀態。」

即使是在排名第一的馬爾他，也不是事事完美。卡米萊裡希望非政府組織之間能夠更好地合作，政府能夠提供更多的資金支持，並加強與天主教會的對話。「即使在我們這兒，仇恨也沒有被根除。但一旦有事件發生，社會一定會做出反應，並站在LGBTQ群體這一邊。」

德國在ILGA評估中得分為55分（滿分100分），屬於中等水準。不過今年4月，德國聯邦議院表決通過了《性別自決法》（Self-Determination Act），該法案將大大簡化在政府登記處更改性別身份和姓名的程序。因而未來德國此項排名可能會上升。

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