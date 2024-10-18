IMF總裁：中國經濟已經龐大到不能繼續依靠出口拉動增長

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃在接受採訪時指出，中國的經濟增長模式必須從出口導向型轉為消費導向型，否則將面臨危險的增長放緩。對於美國官員此前指責IMF面對中國「太禮貌」的言論，她也反駁稱自己一直「直言不諱」。

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（10月17日）表示，中國的經濟規模已經大到無法繼續依靠出口來拉動增長的程度。除非轉向消費驅動型經濟模式，否則將面臨危險的增長放緩。

格奧爾基耶娃在接受路透社採訪時表示，如果中國繼續當前道路的話，從中期來看，其經濟增長率可能會跌至4%以下——這個增長水準「可能會給中國帶來困難，從社會角度來看將會非常艱難」。

2023年9月，格奧爾基耶娃訪問北京會見中國總理李強 圖片來源： Ding Haitao/Xinhua News Agency/picture alliance

國際貨幣基金組織和世界銀行（World Bank）即將在華盛頓特區召開年會，中國出口產品充斥世界市場造成的貿易緊張局勢將是一大熱點話題。格奧爾基耶娃表示，IMF的研究表示，中國如果能做出改變來拉動國內消費的話，其經濟增長速度將會明顯加快。

「中國正處在十字路口。他們如果繼續現有的出口導向型經濟增長模式，將會遇到麻煩。為什麼呢？因為中國經濟已經增長到一個特定的體量，這時候中國的出口對於全球貿易來說已經不再是一個次要因素了」，格奧爾基耶娃說。

最新刺激計劃——「朝著正確方向」邁出的步伐

她還補充道，北京不能再繼續依賴於「某種讓這個龐大經濟繼續保持出口導向型模式同時還能順利運行的奇跡」。她認為中國最近宣佈的一系列刺激經濟計劃是「朝著正確方向」邁出的步伐，目的應該是讓受到房地產危機打擊的消費者信心重新得到恢復。

卡內基國際和平基金會中國研究項目的資深研究員佩蒂斯（Michael Pettis）今年早些時候接受德國之聲採訪時指出，中國的國內生產總值佔全球經濟總量的大約17%，而在全球消費中所佔的比例僅有13%左右，然而中國的製造業在全球總量中已經佔到了驚人的31%。「當中國持續擴大製造產能的時候，就給德國等世界其它國家帶來了問題——誰來消化這些過剩的產能？」

國內需求不足已經促使越來越多的中國製造商轉向出口，美國、歐洲等其它國家都提高貿易壁壘以保護其本土企業和就業崗位，尤其是在電動汽車領域。美國共和黨總統候選人川普已經誓言如果當選就對中國進口產品徵收至少60%的關稅，並且對來自其它國家的產品也加徵10%關稅。

格奧爾基耶娃表示，國際貨幣基金組織仍然在評估中國近期經濟刺激舉措的力度，但是也強調要想將中國經濟模式轉向消費導向型，還需要進行更加深入的改革。這其中包括養老金改革、完善社會保障體系以減少居民的預防性儲蓄，以及投資醫療和教育等欠發達的經濟領域。

此前美國財政部官員曾經指責IMF在推動中國產業政策和匯率政策改革的時候「過分禮貌」，對此格奧爾基耶娃反駁道，國際貨幣基金組織長期以來一直在呼籲中國對其產業補貼政策加以改革，推動國有企業和私營企業的待遇平等化。

「我們一直直言不諱」，格奧爾基耶娃強調。



（路透社等）

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