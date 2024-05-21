ICC申請逮捕以哈領袖 拜登：不該劃上等號

20日，以色列總理納坦雅胡、防長加蘭特，還有哈馬斯的3位領袖，成為國際刑事法院申請逮捕的對象。檢察官認為，以哈雙方都違反國際人道法，應負起責任；德國、美國則認為不該把兩者相提並論。

（德國之聲中文網）國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡裡姆‧汗（Karim Khan）週一（5月20日）宣佈，將以「戰爭罪」與「危害人類罪」為由，申請對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、防長加蘭特（Yoav Gallant），以及哈馬斯領導階層哈尼亞（Ismail Haniyeh）、辛瓦爾（Yahya Sinwar）、德伊夫（Mohammed Deif）等人發出逮捕令。

卡裡姆‧汗主張：「以色列跟所有國家一樣，有權利採取行動捍衛其人民……然而，此權利並不使以色列及任何國家免除於遵守國際人道法的義務。」

他認為，以色列有計劃地剝奪加薩走廊平民的食物、飲水、藥物和能源等「生存不可或缺之物」，蓄意導致民眾承受巨大苦痛，而納坦雅胡和加蘭特對此負有責任。

哈馬斯則被指控犯下滅絕與謀殺、劫持人質、酷刑、強暴等罪行。卡裡姆‧汗指出，有理由認為哈馬斯從以色列綁架的人質面臨非人道的待遇，且其中有些人被挾持期間遭受了性暴力。

以色列和哈馬斯皆反駁ICC的「戰爭罪」指控。納坦雅胡對此表示「厭惡」，批評此舉是反猶行為，「把民主的以色列跟哈馬斯犯下的大屠殺相提並論」，且「完全是扭曲現實」。哈馬斯高階官員祖赫裡（Sami Abu Zuhri）則稱，ICC「把受害者等同於劊子手」，要求其取消對哈馬斯領袖的逮捕令申請。

圖左為以色列總理納坦雅胡，圖右為哈馬斯領導階層辛瓦爾（Yahya Sinwar）。（資料照） 圖片來源： DEBBIE HILL/Pool via REUTERS/MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

各界反應

美國總統拜登形容，ICC申請對納坦雅胡的逮捕令「令人無法接受」，並強調不能把以色列跟哈馬斯畫上等號。「我們會一直跟以色列站在一起，共同抵抗對其安全的威脅。」

拜登另外還表示，以色列在加薩對哈馬斯的攻勢並不構成「種族滅絕」。去年底，南非在國際法院（ICJ）控告以色列在加薩的作為犯下「種族滅絕」、違反國際公約；以色列反批該指控毫無根據，主張其按照國際法行事。

德國外交部聲明稱尊重ICC，但認為其同時對以色列與哈馬斯領袖尋求逮捕令，製造出「兩者等同的錯誤印象」。

對於這次ICC的舉措，南非表示樂見。南非總統府聲明寫道：「法律必須對每個人平等適用，以維護國際法治，確保那些犯下滔天大罪者都被追究責任，並保護受害者權利。」

哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義武裝團體，被歐盟、美國認定為恐怖組織。去年10月7日，哈馬斯對以色列發動攻擊，以色列隨後反擊。據哈馬斯控制的衛生部統計，至今有超過3萬5千名巴勒斯坦人喪命；以色列則指出，約有1200人遇害、超過250人被綁架。

以色列人質與家屬團聚 拜登盼延長停火 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

逮捕令有何效果？

去年3月，卡裡姆‧汗曾指控俄羅斯總統普丁涉嫌在俄烏戰爭中犯下戰爭罪，並對普丁發出逮捕令。20日的舉措是他首度針對中東衝突出手。

依規定，ICC檢察官必須向一個3人法官小組申請逮捕令，由他們決定是否有足夠證據、是否可以繼續推進程序。一般來說，法官小組的審查大約需要2個月。

不過，以色列並不承認ICC的管轄權；即使發佈逮捕令，ICC亦沒有強制力可直接逮捕納坦雅胡。外傳被指控的哈馬斯領袖目前分佈在加薩和卡達；卡達同樣也未簽署相關規約、不承認ICC管轄權。

位於耶路撒冷的智庫「以色列民主研究所」（Israel Democracy Institute）的國際法專家沙尼（Yuval Shany）表示，可以肯定納坦雅胡的國際聲望和地位會被進一步削弱。

人權律師布羅迪（Reed Brody）認為，ICC此舉是國際司法史上的「分水嶺」，因為自從紐倫堡審判德國納粹人士之後、在ICC存在的21餘年間，都還沒有任何國際法庭起訴過任何一位西方的官員。

加薩人的困境：從與世隔絕到命懸一線 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美聯社、法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。