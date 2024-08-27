IBM將終結在中國的研發業務

美國計算機巨頭IBM證實，該公司將關閉在中國的研發分支。美國與中國的緊張關係已導致多家國際企業裁員或將部分中國業務轉移至其它國家。

（德國之聲中文網）多名IBM雇員向法新社表示，周一（8月26日）在與美國管理層的簡短會議上獲知，公司將解散在中國的研發團隊，將運作轉移至另一個國家。

在問及相關裁撤行動時，IBM一名發言人向法新社表示：「IBM以最佳服務客戶為目的按照需要調整運作，這些變化不會影響我們服務大中華區客戶的能力。」

多名IBM雇員表示，該公司在中國的千餘個崗位將被裁撤，尚不清楚公司的相關運作將轉移至何處。

一名不願透露姓名的雇員表示：「今天正式宣佈了消息。」他表示，自己在IBM工作了10年，「大家保持相對冷靜…感覺更像是和平分手。」

IBM在中國已運作了數十年，有數千名員工。其研發團隊位於多座城市，包括北京、上海和大連。這些團隊成員表示，周末，他們已無法訪問公司的伺服器。

美國與中國的緊張關係已導致多家國際企業裁員或將部分中國業務轉移至其它國家。

5月，《華爾街日報》報導，科技巨頭微軟今年征詢在中國的雲計算與人工智慧團隊成員意見，是否願意遷往其它國家工作。該報報導稱，此舉與對中國的審慎態度增加有關。

此外，美國在華企業也對於他們認為的不公平競爭環境、智慧財產權保護不足以及中國本土競爭者受到優先對待表示更大的不滿。而去年美國在華運作的咨詢公司受到廣泛打壓則令這些擔憂加劇。

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（法新社）

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