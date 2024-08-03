哈里斯成為總統候選人 川普准備迎戰

美國副總統哈里斯在民主黨線上投票中獲得必要多數，成為2024年美國總統選舉的候選人，將在11月的選舉中與共和黨候選人川普对決。

（德國之聲中文網）在民主黨的電子投票中，哈里斯（Kamala Harris）作為唯一候選人獲得了足夠的支持，確保了她的正式提名。此次提名將在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上得到確認。

歷史性時刻

59歲的哈里斯有望成為美國歷史上首位女性總統，若獲勝，她將成為全球最大經濟體的領袖及核大國的三軍總司令。

哈里斯表示，這場競選並不容易，但她充滿信心，強調大家都需要為勝利貢獻力量。她的競選團隊已獲得3.1億美元的捐款，其中大部分是在現任總統拜登宣佈不參選並支持哈里斯後籌集的。

哈里斯的競選團隊已獲得3.1億美元的捐款 圖片來源： IMAGO/NurPhoto

民主黨全國代表大會

民主黨全國代表大會將於8月19日至22日在芝加哥舉行，雖然是形式上的提名，但象徵著哈里斯的競選正式啟動。儘管俄亥俄州法律要求在8月7日前確定總統候選人，但民主黨人決定提前進行線上投票，以避免共和黨人還是能用8月7日這一期限進行阻撓。

哈里斯將在下周宣佈副總統候選人，熱門人選包括肯塔基州州長安迪‧貝希爾（Andy Beshear）、賓夕法尼亞州州長喬什‧夏皮羅（Josh Shapiro）以及交通部長皮特‧布蒂吉格（Pete Buttigieg）。她計劃在賓夕法尼亞州費城與副總統候選人一起亮相，展開一系列關鍵州的競選活動。

川普的難題

川普同意與哈里斯進行電視辯論，定於9月4日通過福克斯新聞播出。此前，哈里斯已表示願意與川普辯論。拜登在首次辯論中表現不佳後，選擇退出競選，為哈里斯鋪平了道路。

拜登的退選對川普的選情構成挑戰，後者的籌款在7月明顯減少。民主黨人希望借助新的人選贏得關鍵州的選票。

（德新社、法新社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。