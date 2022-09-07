Gero Schließ

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圖片來源： DW/P.Henriksen
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戰火中的片刻喘息:基輔K41夜店重新營業
戰火中的片刻喘息:基輔K41夜店重新營業
K41是烏克蘭最火爆的夜店之一。在俄烏戰爭爆發以前，這家Techno夜店曾經吸引全球各地的DJ。如今，在被迫歇業6個月後，K41重新開放戶外空間。這家夜店還將籌集得來的資金全部用來援助他人。
時尚
2022年9月7日
2022年9月7日
01:52 分鐘
評論：德國不能這麼討論！
評論：德國不能這麼討論！
誰要求不會德語的孩子須接受學前教育，誰就是種族主義者了？德國之聲記者Gero Schließ認為，圍繞基民盟政治家林內曼（Carsten Linnemann）的爭論是目前德國國內公共討論粗鄙化的典型表現。
政治
2019年8月18日
2019年8月18日
LGBTI遊客在德國有多安全？
LGBTI遊客在德國有多安全？
有報導稱，對於男女同性戀群體來說，柏林作為旅行目的地的吸引力大不如前。原因是針對同性戀的暴力行為有所增加。但並非所有人都認同這一看法。
社會
2019年7月28日
2019年7月28日
德意志精神去哪兒了？
德意志精神去哪兒了？
守時、勤奮、成功—外國人這麼看德國人。然而，德國之聲專欄作者 Gero Schließ認為，現實可有所不同，至少在柏林是這樣的。
文化
2018年1月5日
2018年1月5日
嚮往之地——超級月亮
嚮往之地——超級月亮
月亮，是令很多人嚮往的地方，德國之聲專欄作者Gero Schließ也不例外。柏林一家研究月亮的新創企業喚起了他對童年的回憶，啟發他幻想一個更美好的世界。
文化
2017年2月5日
2017年2月5日
時裝4.0 柏林製造
時裝4.0 柏林製造
躋身世界前列——柏林的俱樂部、畫廊界毫不費力就做到了，而柏林的時裝業卻還沒實現。而本台記者Gero Schließ認為，柏林的時裝設計業潛藏著巨大潛力，完全有可能引發一場時裝革命。
文化
2017年2月5日
2017年2月5日
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