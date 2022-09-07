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圖片來源： DW/P.Henriksen

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戰火中的片刻喘息:基輔K41夜店重新營業

戰火中的片刻喘息:基輔K41夜店重新營業

K41是烏克蘭最火爆的夜店之一。在俄烏戰爭爆發以前，這家Techno夜店曾經吸引全球各地的DJ。如今，在被迫歇業6個月後，K41重新開放戶外空間。這家夜店還將籌集得來的資金全部用來援助他人。
時尚2022年9月7日01:52 分鐘
Hannover Flüchtlinge in Sprachlernklasse

評論：德國不能這麼討論！

評論：德國不能這麼討論！

誰要求不會德語的孩子須接受學前教育，誰就是種族主義者了？德國之聲記者Gero Schließ認為，圍繞基民盟政治家林內曼（Carsten Linnemann）的爭論是目前德國國內公共討論粗鄙化的典型表現。
政治2019年8月18日
Symbolbild Homo-Ehe

LGBTI遊客在德國有多安全？ 

LGBTI遊客在德國有多安全？ 

有報導稱，對於男女同性戀群體來說，柏林作為旅行目的地的吸引力大不如前。原因是針對同性戀的暴力行為有所增加。但並非所有人都認同這一看法。
社會2019年7月28日
Junge Menschen vor dem Reichstag in Berlin

德意志精神去哪兒了？

德意志精神去哪兒了？

守時、勤奮、成功—外國人這麼看德國人。然而，德國之聲專欄作者 Gero Schließ認為，現實可有所不同，至少在柏林是這樣的。
文化2018年1月5日
Kolumne Berlin 24/7 Mond Gero Schließ

嚮往之地——超級月亮

嚮往之地——超級月亮

月亮，是令很多人嚮往的地方，德國之聲專欄作者Gero Schließ也不例外。柏林一家研究月亮的新創企業喚起了他對童年的回憶，啟發他幻想一個更美好的世界。
文化2017年2月5日
Berlin Fashion Week - Sportalm

時裝4.0 柏林製造

時裝4.0 柏林製造

躋身世界前列——柏林的俱樂部、畫廊界毫不費力就做到了，而柏林的時裝業卻還沒實現。而本台記者Gero Schließ認為，柏林的時裝設計業潛藏著巨大潛力，完全有可能引發一場時裝革命。
文化2017年2月5日
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