G7防長關切台海局勢 台外交部發文致謝

七國集團首次召開專門討論國防問題的部長級會議，聚焦俄烏戰爭和中東衝突的同時也對東中國海和南中國海局勢表示嚴重關切。G7防長亦特別關注了中國解放軍近期在台灣周邊的軍演。

（德國之聲中文網）七國（G7）集團防長周六（10月19日）在義大利那不勒斯（Naples）召開會議後發表聯合聲明。聲明中，七國集團防長對東中國海和南中國海局勢表示嚴重關切，並重申強烈反對任何通過武力或脅迫手段單方面改變現狀的企圖，包括在海域和空域。

來自義大利、法國、德國、英國、日本、加拿大和美國的G7防長亦表示，維護台海和平穩定對國際安全與繁榮是不可或缺的，「我們對挑釁行為表示關切，特別是最近中國人民解放軍在台灣周邊進行的軍事演習」。聲明補充道，G7成員國在台灣問題的基本立場，包括「一個中國政策」沒有改變，呼籲和平解決兩岸問題。

周日，台灣外交部回應稱，對此表達高度歡迎，並誠摯感謝G7成員國對台海和平現狀的堅定支持。台灣外交部發布的新聞稿還指出，台灣作為印太地區負責任的成員，今後將持續與G7成員國加強合作，以具體行動守護民主、自由、人權及法治等普世價值，與理念相近夥伴團結捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同為區域及國際社會的繁榮與穩定而努力。

繼續參與印太事務

G7防長還表示將繼續參與印度太平洋地區的安全保障與防務事務。聲明中有關印太地區的內容指出，該地區的重要性不僅限於經濟層面，許多發達和發展中國家都有直接利益，通過防務和安全夥伴關係等方式促進該地區的和平、安全與繁榮。七國集團「尋求與中國建立建設性和穩定的關係，並認識到直接和坦誠的接觸對於表達關切和處理分歧的重要性，特別是在國際和平與安全問題上」。

另據日本公共傳媒機構日本廣播協會（NHK）10日報導，針對印太地區問題，日本防衛大臣中谷元在會上指出，中國和俄羅斯軍機相繼侵犯日本領空，俄羅斯、中國及北北韓正在加強合作，相關活動趨於活躍。

G7防長的聯合聲明同時強調，中國對南中國海的擴張性海洋主張沒有法律依據，七國集團「強烈反對中國一再阻礙航行自由、將有爭議的地物軍事化以及採取脅迫和恐嚇行動，以及在南中國海危險地使用海警和海上民兵船隻。」

七國集團外長接著指出：「我們重申《聯合國海洋法公約》的普世性和統一性，並重申其作為規範海洋和海上活動的法律框架的重要作用。我們還重申，2016年7月12日常設仲裁法院作出的裁決對訴訟當事方具有法律約束力」。

日本防衛大臣中谷元：俄羅斯、中國及北北韓正在加強合作，相關活動趨於活躍 圖片來源： Kyodo/picture alliance

繼續支持烏克蘭 關切中俄軍事合作

義大利擔任2024年G7輪值主席國。此次G7防長會議在該國南部的那不勒斯舉行，也是北約基地所在地。已經進入第三年的俄烏戰爭是此次會議的重要議題之一。在最終聲明中，七國集團承諾將在軍事等范疇繼續支持烏克蘭，並支持基輔「不可逆轉地走向全面的歐洲-大西洋一體化道路，包括加入北約。

除了G7防長，北約、歐盟的代表以及烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）也參加了此次會談。七國集團一致表示，為了實現建立在尊重烏克蘭主權等基礎上的公正且持續的和平，將堅定不移地予以支援。

會議的聯合聲明在譴責俄羅斯的同時也對中國加強支持俄羅斯的戰爭經濟深表關切，G7防長呼籲北京停止向俄羅斯轉移包括武器零件和設備在內的軍民兩用物資。聲明指出，這些材料正幫助俄羅斯維持其在烏克蘭的非法戰爭，「我們對中俄軍事合作加強帶來的不穩定行動表示擔憂」。

另據路透社報導，德國國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）表示，他對北韓為俄羅斯戰爭提供的支持感到擔憂，「這表明，這場衝突在其影響範圍上正擴展到世界其他地區」。

義大利國防部長克羅塞托：G7必須像牛虻一樣，有能力蜇醒世界其它地區 圖片來源： Ciro De Luca/REUTERS

「G7必須像牛虻，蜇醒全世界」

主持會議的義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）向媒體表示，七國集團無法單獨解決全球緊張局勢，但需要激勵國際社會採取行動。「G7必須像牛虻一樣，有能力蜇醒世界其它地區，」他在新聞發布會上如是說道。

克羅塞托早些時候在會議開幕式上警告稱，多個同時發生的衝突凸顯了「安全框架正在惡化」，並稱近期解決衝突的預測「並不樂觀」。這位義大利防長還稱，「兩種不同的、或許互不相容的世界觀」之間的對抗，加劇了緊張局勢。

七國集團也聚焦了中東局勢，其外長聯合聲明呼籲加薩地帶立即停火，釋放所有人質，並稱襲擊和報復的危險循環可能導致中東地區局勢無法控制的升級，這對任何一方都不利。聲明同時呼籲伊朗停止向哈馬斯、真主黨、胡塞武裝和其他非國家行為體提供支持，避免採取可能破壞地區穩定並引發失控升級的進一步行動。



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