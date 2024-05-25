G7：德財長稱援烏資金尚須討論細節 警告對華貿易戰

七國集團財長商討如何使用凍結俄羅斯央行資金利息為烏克蘭提供支持。與此同時，G7財長也尋求對中國的產能過剩作出一致回應。

（德國之聲中文網）在義大利北部舉行的G7財長會議上，德國財長林德納表示，圍繞使用俄羅斯央行被凍結資產利息為烏克蘭提供支持的問題，還有許多細節要澄清，未來數周須進行密集磋商。

此次財長會議的目標是，為６月中旬在義大利舉行的G7峰會提供相關的可能方案。

七個西方發達工業國希望使用被凍結俄羅斯央行資產利息支持烏克蘭，但具體方案存在爭議。

美國最新的提議是，G7可為烏克蘭提供一筆貸款，這筆貸款來自被凍結俄羅斯央行資產的利息。這筆貸款的金額可能約500億美元。

歐盟國家迄今對此持謹慎立場，原因之一是，美國的提議納入了未來的利息，而這存在不確定性，因利率的變化以及烏克蘭戰爭的局勢發展。歐盟自身已批准將已經產生的可用利息中的90%轉入用於為烏克蘭提供軍事裝備及培訓資金的歐盟基金。剩餘10%則將用於烏克蘭被毀的基礎設施重建等。至2027年，這筆資金預計將達150-200億歐元。

林德納強調："我們準備好在籌資問題上繼續採取聰明的經濟步驟。但還有許多工作要做。"

據路透社報導，此次G7財長會議一份聲明草案中寫道："與我們相應的司法體系相符合，處於我們管轄之內的俄羅斯主權資產將繼續被凍結，直到俄羅斯為在烏克蘭造成的損失支付賠償。"

使用俄羅斯央行被凍結資金利息為烏克蘭提供援助、就中國工業政策作出一致回應：這是G7財長討論的重點內容 圖片來源： Italy Photo Press/IMAGO

中國產能過剩 林德納：須回應，但不能削弱國際貿易

此外，德國財長林德納還就有關對中國產品徵收懲罰性關稅的辯論表態。他警告發生一場貿易戰的風險。

林德納表示，必須對傾銷和不公平做法作出回應，但不應從整體上削弱自由和公平的國際貿易。他周五在G7財長會議上表示，貿易戰只有失敗者，沒有勝利者。

此次財長會議尋求針對中國的工業政策給出一致的回答。上周，美國已宣佈對中國的電動車、半導體、光伏電池等產品徵收額外關稅。歐盟目前也在對中國電動汽車進行調查。

德國在相關辯論中日益陷入壓力。此次G7財長會議上，法國也呼籲各國作出一致回應。法國財長勒梅爾表示，G7須展現共同的立場，以保護其工業利益。不過，他也同時強調，應避免任何形式的貿易戰。"中國是我們的貿易夥伴"，勒梅爾說，但同時，中國工業獲得高額補貼而出現產能過剩，這是一個問題。

德國財長林德納表示，必須客觀、非常細致地調查，是否存在中國的傾銷。然後必須做出反應，"如果不能通過世貿組織，那就通過協調的共同措施。"他說，德國作為一個成功的出口國，自由、公平、開放的世界貿易格外重要。

此次G7財長會議一份聲明草案中寫道："我們對中國全面使用非市場政策和做法表示憂慮，這對我們的工人、工業和經濟韌性帶來損害。"

"我們將繼續密切關注產能過剩的消極影響，並考慮採取措施，依照世貿組織原則，確保一個公平的競爭環境。"

（德新社、路透社、法新社）

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