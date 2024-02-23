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圖片來源： picture-alliance/Sputnik/A. Pantcykov
G20峰會
20國集團領導人舉行的峰會。
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深度報導
G20外長峰會支持以巴兩國解決方案
G20外長峰會支持以巴兩國解決方案
巴西外交部長維埃拉表示，在巴西舉行的二十國集團（G20）外長峰會上，各國外長廣泛支持以兩國方案解決中東衝突。以色列總理納坦雅胡曾對此方案表示明確拒絕。
政治
2024年2月23日
2024年2月23日
G20外長峰會重要議題：烏克蘭戰爭和納瓦爾尼之死
G20外長峰會重要議題：烏克蘭戰爭和納瓦爾尼之死
G20外長峰會在裡約熱內盧舉行，全球衝突是這次會議上的重要議題。俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼獄中猝逝也可能得到大量討論。柏林智庫一項調查顯示，只有10%的受訪者認為烏克蘭還有機會戰勝俄羅斯。
政治
2024年2月21日
2024年2月21日
「拜習會」11月登場？美官員：已開始籌備
「拜習會」11月登場？美官員：已開始籌備
在美中尋求恢復穩定關係之際，新一場「拜習會」何時登場也成為關注焦點。據美媒報導，美國資深官員透露「拜習會」很有可能會在11月於舊金山召開，且相關籌備工作已經開始進行。
政治
2023年10月6日
2023年10月6日
美媒：美中緊張關係趨緩，拜習會有望成形
美媒：美中緊張關係趨緩，拜習會有望成形
中國外交部發布消息，中國外交部副部長孫衛東在華盛頓同美國亞太事務助理國務卿康達舉行中美亞太事務磋商。《華爾街日報》引述知情人士的消息稱，美中兩國也正在討論中國國務院副總理何立峰和外長王毅訪美的事宜。這些都可能是在為習近平與拜登的峰會做準備。
政治
2023年9月29日
2023年9月29日
鋪路「拜習會」？王毅會見美國安顧問
鋪路「拜習會」？王毅會見美國安顧問
美國白宮國安顧問蘇利文週末會晤中國外交部長王毅，美官員透露兩人長談近12小時，也談及台海議題。外界認為，蘇利文與王毅此次會面有可能是在為了下一場「拜習會」鋪路。
政治
2023年9月18日
2023年9月18日
盧拉突然改口 普丁如果去巴西是否會被逮捕？
盧拉突然改口 普丁如果去巴西是否會被逮捕？
兩天前，巴西總統盧拉剛剛表示，只要他是巴西總統，普丁來巴西參加明年G20峰會就不會被逮捕。不過，盧拉周一改口了，他對記者說，這將由巴西司法機構定奪。
政治
2023年9月11日
2023年9月11日
00:52 分鐘
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