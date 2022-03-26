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F1一級方程式賽車

由國際汽車聯盟舉辦的最高等級的年度系列場地方程式賽車比賽。

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深度報導

Formel 1 Großer Preis von Saudi-Arabien

F1沙烏地站賽場近郊遭轟炸 賽事將照常舉行

F1沙烏地站賽場近郊遭轟炸 賽事將照常舉行

F1沙烏地站賽場附近的一個油庫周五遭遇胡塞叛軍的導彈襲擊。但主辦單位決定如期舉行賽事。參賽車手們直至深夜才被說服繼續比賽。
體育2022年3月26日
Formel 1 | Mick Schumacher

有志者事竟成 舒馬赫之子晉升F1賽車手

有志者事竟成 舒馬赫之子晉升F1賽車手

傳奇F1車王舒馬赫之子、現年21歲的米克‧舒馬赫將在下個賽季加盟美國哈斯（Haas）車隊。這樣，他成為一級方程式賽車手的願望終告實現。
體育2020年12月2日
Formel 1 | Grand Prix Bahrain | Hamilton gewinnt

F1世界冠軍漢密爾頓新冠檢測陽性

F1世界冠軍漢密爾頓新冠檢測陽性

一級方程式賽車「七冠王」漢密爾頓新冠檢測呈陽性後，進入隔離。梅賽德斯車隊將派替代人選參加本周末的薩基爾大獎賽。
體育2020年12月1日
USA Gebäude Harvard University

抵制遣返國際學生 美多所大學控告政府

抵制遣返國際學生 美多所大學控告政府

美國政府宣佈若學生只有修習網路課程，不僅不得入境美國，在美國境內者也得出境。此舉引起哈佛、加州大學等名校不滿，尋求法律程序。
政治2020年7月9日
external

製造新式呼吸機 F1賽車廠助力抗疫

製造新式呼吸機 F1賽車廠助力抗疫

英國倫敦大學學院的工程師與倫敦大學醫院 NHS 基金會信託的醫生，以及賓士旗下的 F1 賽車引擎製造商，合作製造無需呼吸器即可將氧氣輸送到肺部的設備。
經濟2020年4月18日01:19 分鐘
Japans Premierminister Shinzo Abe

國際活動相繼取消或延期 東京奧運呢?

國際活動相繼取消或延期 東京奧運呢?

新加坡航展在70個參展商退出後黯然開幕。在新冠病毒疫情爆發下，許多大展的厂商纷紛撤出。西班牙巴塞隆納世界移動通信大會（MWC）已宣佈取消。F1中國賽程也延後。東京奧運會受到影響嗎?
健康2020年2月13日