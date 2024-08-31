F-16戰機墜毀後 烏克蘭空軍司令被撤職

烏克蘭從西方獲得的F-16戰機數量本來就很少，而其中一架又在不明情況下折損，甚至有消息指該戰機是被愛國者防空系統擊落的。這使得澤倫斯基總統立刻採取行動，撤換了空軍司令。

（德國之聲中文網）在一架F-16戰機墜毀之後，烏克蘭空軍領導層正在經歷人事變動。據烏克蘭武裝部隊總參謀部透露，奧列修克（Mykola Oleschtschuk）不再擔任空軍司令，克裡沃諾日科（Anatolij Krywonoschko）暫時代理此職。

烏克蘭總統澤倫斯基在周五晚間的電視講話中宣佈了這一決定，但未說明具體原因。他同時強調，必須對軍事指揮結構進行強化改革、保護武裝部隊。

被撤職的前空軍司令奧列修克 圖片來源： dpa

被撤職空軍司令曾威脅議員

奧列修克在被解職之前不久還曾對一名女議員發出威脅，批評她助長俄羅斯的政治宣傳攻勢。這位議員此前質疑軍方對於F-16墜毀原因給出的官方說法，並在社交平台X發帖指出，這架戰機是由於軍方協調溝通不暢而被己方愛國者防空導彈擊落的。

西方戰機為什麼對烏克蘭至關重要？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umjerow）在接受美國CNN電視台採訪時表示，他目前不願意對戰機墜毀原因做任何的假設，相關調查工作仍在進行中。目前美國方面也加入了墜機事件調查。

周四，烏克蘭軍方證實，在周一（8月26日）抵禦俄羅斯大規模無人機和導彈襲擊的行動中，一架F-16戰機墜毀，飛行員也遇難身亡。

（德新社、法新社）

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