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Syrien Ein Schatten fällt auf die Fahne mit dem Portait von Präsident Bashar Assad

毒氣襲擊：如何能夠在德國起訴阿薩德

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德國司法部門正在審查有關敘利亞毒氣襲擊的刑事訴訟。德國之聲與《明鏡》雜誌和證人進行了溝通，並拿到了訴訟文件。
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Afghanistan Birgitta Schülke-Gill und Sandra Petersmann in Kabul

喀布爾：沒有安全保障

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救援組織「Operation Mercy」遭到襲擊的消息，令德國之聲在喀布爾執行採訪任務的記者Sandra Petersmann和Birgitta Schülke-Gill無比震驚和痛惜。她們寫下了有關在危機地區執行任務、面对危險的感受。
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