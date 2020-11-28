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Birgitta Schülke-Gill
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毒氣襲擊：如何能夠在德國起訴阿薩德
毒氣襲擊：如何能夠在德國起訴阿薩德
德國司法部門正在審查有關敘利亞毒氣襲擊的刑事訴訟。德國之聲與《明鏡》雜誌和證人進行了溝通，並拿到了訴訟文件。
政治
2020年11月28日
2020年11月28日
喀布爾：沒有安全保障
喀布爾：沒有安全保障
救援組織「Operation Mercy」遭到襲擊的消息，令德國之聲在喀布爾執行採訪任務的記者Sandra Petersmann和Birgitta Schülke-Gill無比震驚和痛惜。她們寫下了有關在危機地區執行任務、面对危險的感受。
政治
2017年5月21日
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