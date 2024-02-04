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Birgit Maaß
德國之聲評論員Birgit Maaß
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英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？
英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？
英國在四年前正式脫離歐盟。未來12個月內，英國即將舉行下屆大選，但已經沒有人再談及脫歐議題。究竟脫離歐盟對英國人帶來了什麼改變呢？
政治
2024年2月4日
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阿桑奇妻子: 歐洲新聞自由正受到嚴重威脅
阿桑奇妻子: 歐洲新聞自由正受到嚴重威脅
英國政府批准向美國引渡維基解密創辦人阿桑奇。華盛頓指控其洩露秘密文件。阿桑奇的妻子、律師Stella對DW表示，歐洲的新聞自由正受到嚴重威脅。
政治
2022年8月10日
2022年8月10日
02:35 分鐘
評論：「世界之王」黯然無光
評論：「世界之王」黯然無光
約翰遜任英國首相已經一年。這一年滿是破產和失誤。德國之聲駐倫敦記者Birgit Maaß認為，他幹什麼都不曾成功，爛攤子一堆。
政治
2020年7月26日
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特裡莎‧梅-收拾殘局的女人
特裡莎‧梅-收拾殘局的女人
英國政府領導人換屆的速度之快超出人們的預料，而且違背保守黨的章程。本台評論員Birgit Maaß認為，卡梅倫的繼任接手的是一個爛攤子。
2016年7月13日
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