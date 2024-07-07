AI後浪滾滾 德國成了拍死在沙灘的前浪?

人工智慧給全球的各行各業都帶來了深切變革，然而老牌工業強國德國卻在這個關乎未來的科技領域陷入了落後地位。在該領域，德國進口產品的數量遠遠超過出口，而且專利提交數量稀少也凸顯德國的未來創新能力不足。

（德國之聲中文網）其實，在為人工智慧做出重大貢獻的研究項目中，並不乏德國科學家的身影。然而，德國國有復興信貸銀行(KfW)在一份最新的分析報告中指出，在將科研成果轉換為實際應用方面，德國卻明顯落後於美國、中國等AI領跑者，而且差距還在持續拉大。KfW首席經濟學家科勒-蓋卜(Fritzi Köhler-Geib)指出：「和許多其他科技領域一樣，在AI方面，我們德國難以將科研成果轉化為企業可以應用的產品。」

根據KfW的調研，德國進口的人工智慧相關產品和服務數量遠遠超過出口量，這造成了德國各界越來越依賴少數幾家強大外資企業的AI服務，引發外界對德國未來競爭力的擔憂。科勒-蓋卜在接受德國之聲採訪時表示，在人工智慧應用方面，其他國家的步伐更快，「我們必須確保德國不至於落後太多。」

重要的AI產品都不是來自德國，而是美國等地 圖片來源： VCG/MAXPPP/- und Matthias Balkdpa/picture alliance,

創新和應用瓶頸

人工智慧的研究至少可以上溯至50年代，但在很長一段時間裡，它被認為是在現實世界中不會立刻得到應用的所謂「藍天科研」。大約20年前，隨著新技術的快速發展、尤其是算力的突飛猛進，AI開始走出實驗室，越來越貼進日常生產和生活。如今，ChatGPT等諸多AI應用已經成為文本創作、圖像生成、甚至編寫程序的重要工具。

然而，德國科學家為AI科技發展做出的巨大貢獻，卻因官僚主義以及投資環境欠缺而難以轉化為推動現實世界前進的AI應用。

更為嚴重的是，德國科研機構如今提交的新AI專利數量也遠遠落後於美中等國。與本世紀初相比，中國在AI領域的專利申請數量增長了100倍，德國同期僅增長了3倍。目前，德國在全球人工智慧專利註册中所佔份額僅為6%，遠遠落後於中國的29%和美國的27%。科勒-蓋卜指出，專利數量被視為創新的關鍵指標，「而我們德國在這個領域的進口遠遠多於出口，中國則在AI領域擁有顯著的順差。」

人工智慧在德企還需迎頭趕上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

優秀人才流失國外

柏林應用科學技術大學(BHT)的AI專家洛瑟教授(Prof. Alexander Löser)也有著相似的擔憂。他在接受德國之聲採訪時警告說，在基於機器學習的人工智慧產品方面，德國越來越只能充當客戶的角色。「這些產品大都來自歐洲以外的國家，主要是美國，但是來自沙烏地阿拉伯、阿聯酋、中國的也越來越多。」

洛瑟指出，德國無法留住最優秀的AI人才，加劇了德國的AI頹勢。「德國的許多高校都從事出色的研究，培養出了高品質的人才，但其中相當一部分後來選擇出國就職。」

此外，歐盟對數據的嚴格監管也使本土企業處於不利境地，畢竟當今的大多數AI應用都需要大數據來驅動。洛瑟警告說：「歐盟監管正在推高我們本地人工智慧生態系統獲取訓練數據的成本。」他建議德國應當創設開源數據集用於商業用途，「這應當是反映我們文化價值觀的高品質數據。」

德國國有復興信貸銀行(KfW)也在其分析報告中強調了「充分獲取AI訓練數據」的緊迫需求。為了避免在AI競賽中掉隊，德國還需要加大投資從而促進AI研發，並且增加學生和從業人員的相關培訓機會。

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