AI大會上海舉行 中國努力追趕美國

7月4日至6日，世界AI大會再次在上海舉行。德廣聯記者走訪現場後發現，許多中國企業都在大力研發人形機器人。業界專家則指出，人工智慧領域中國依然落後於美國，但是前者正在各種不利條件下努力趕超。

（德國之聲中文網）在世界人工智慧大會的會場入口，一群人形機器人列隊歡迎與會者。在本屆大會上，包括特斯拉在內的各國廠商總共拿出了20多款人形機器人進行展出。他們/她們/它們中，有些擅長跳舞，有些擅長打球……中國企業達闥機器人公司的產品，能夠模仿護士的工作：他能從桌子上撿起一支測溫器，並且測量人類夥伴的體溫。公司副總裁陳原對記者介紹說，讓機器人從事實際工作還為時尚早，但這是公司追尋的目標。「今後，機器人將為養老護理工作提供幫助。」

每一台機器人的核心，都是人工智慧技術。全球企業、尤其是中美兩國的企業正在激烈角逐AI技術領跑地位。在中國，許多初創企業爭相推出聊天機器人，努力以貼近人類的方式回答人類用戶提出的各種問題。不過，和美國OpenAI的ChatGPT相比，中國企業的產品仍有明顯差距。

科大訊飛股份有限公司品牌市場中心副總經理董斌指出，美國企業的產品正在不斷進化，因此中國產品仍然需要一段時間去追趕，「但我們相信，不久的將來我們就能達到相似水準、甚至取得領先。我認為我們還需要兩三年時間。」

ASML擔心，限制中國購買先進產品反而會讓中國更有動力去實現科技趕超 圖片來源： Peter Dejong/AP/picture alliance

晶片受限

人工智慧需要巨大的算力，先進的晶片因此不可或缺。然而，中國AI行業在此遇到了瓶頸：美國不斷出台新的制裁，限制中國企業購買包含美國技術的高性能晶片。華盛頓擔心，先進AI技術可能會被用於中國軍事領域。根據董斌的說法，美國制裁措施已經產生了一定的影響，科大訊飛在AI模型訓練方面已經遇到了算力不足的阻礙，「所以去年我們轉而和華為開展合作，聯合打造超大規模算力平台。」

幾乎壟斷全球先進光刻機市場的荷蘭巨頭ASML總裁富凱(Christophe Fouquet)今年6月初在接受《華爾街日報》採訪時也表示，限制措施會讓中國企業更有動力去研發自己的高端技術。

中國政府計劃讓本國AI行業取得國際領先地位，而美國方面對此施加的限制則遭到了北京方面的猛烈抨擊。就在7月1日，中國常駐聯合國代表傅聰指責美國政府的限制行為「無助于人工智慧技術的健全發展，甚至會進一步在人工智慧標準和治理規則方面分裂世界」。

一些中國AI企業選擇遷移至新加坡，既規避北京監管、也能規避華盛頓的科技制裁 圖片來源： CFOTO/picture alliance

監管過嚴？

在上海舉行的世界AI大會上，中國官方也在推動就AI規範開展國際討論。目前，世界各國都在討論AI技術日新月異帶來的各類倫理責任問題。比如歐盟不久前就率先出台了规管人工智慧技術的法律框架。中國方面也就算法、生成式人工智慧出台了一系列新規。根據北京當局的構想，中国網路的嚴格內容審查，也將移植到AI領域。

武漢大学人工智慧專家蔡恆進教授對德廣聯表示，政府方面有能力對AI生成內容進行監管，「AI既可以為用戶所用，也可以為審查員所用。政府當然擁有管理所需的技術資源，也肯定會予以運用。」中國當局已經在去年7月出台《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》，要求AI生成內容「應體現社會主義核心價值觀」。

相比之下，美國方面尚沒有制訂歐盟、中國那樣的嚴格監管AI的法規。瓦德瓦尼人工智慧和先進技術中心(Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies)主任艾倫(Gregory Allen)對德廣聯表示，美國政界甚至以中國為由不對AI技術加強監管，「美國國會反復指出，假如我們的企業也因監管而陷入癱瘓，中國會不會因此獲得優勢？」

目前，已經有不少中國AI初創企業遷移至新加坡，以規避北京的監管。這也帶來了另外一個好處：新加坡的企業可以不受限制地購買美國的先進晶片技術。

監管人工智慧意味著什麼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。