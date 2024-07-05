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AI大會上海舉行 中國努力追趕美國

ARD
2024年7月5日

7月4日至6日，世界AI大會再次在上海舉行。德廣聯記者走訪現場後發現，許多中國企業都在大力研發人形機器人。業界專家則指出，人工智慧領域中國依然落後於美國，但是前者正在各種不利條件下努力趕超。

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本年度的上海世界人工智慧大會上，特斯拉等企業展示的人形機器人是主要亮點
本年度的上海世界人工智慧大會上，特斯拉等企業展示的人形機器人是主要亮點圖片來源： STR/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）在世界人工智慧大會的會場入口，一群人形機器人列隊歡迎與會者。在本屆大會上，包括特斯拉在內的各國廠商總共拿出了20多款人形機器人進行展出。他們/她們/它們中，有些擅長跳舞，有些擅長打球……中國企業達闥機器人公司的產品，能夠模仿護士的工作：他能從桌子上撿起一支測溫器，並且測量人類夥伴的體溫。公司副總裁陳原對記者介紹說，讓機器人從事實際工作還為時尚早，但這是公司追尋的目標。「今後，機器人將為養老護理工作提供幫助。」

每一台機器人的核心，都是人工智慧技術。全球企業、尤其是中美兩國的企業正在激烈角逐AI技術領跑地位。在中國，許多初創企業爭相推出聊天機器人，努力以貼近人類的方式回答人類用戶提出的各種問題。不過，和美國OpenAI的ChatGPT相比，中國企業的產品仍有明顯差距。

科大訊飛股份有限公司品牌市場中心副總經理董斌指出，美國企業的產品正在不斷進化，因此中國產品仍然需要一段時間去追趕，「但我們相信，不久的將來我們就能達到相似水準、甚至取得領先。我認為我們還需要兩三年時間。」

ASML擔心，限制中國購買先進產品反而會讓中國更有動力去實現科技趕超
ASML擔心，限制中國購買先進產品反而會讓中國更有動力去實現科技趕超圖片來源： Peter Dejong/AP/picture alliance

晶片受限

人工智慧需要巨大的算力，先進的晶片因此不可或缺。然而，中國AI行業在此遇到了瓶頸：美國不斷出台新的制裁限制中國企業購買包含美國技術的高性能晶片。華盛頓擔心，先進AI技術可能會被用於中國軍事領域。根據董斌的說法，美國制裁措施已經產生了一定的影響，科大訊飛在AI模型訓練方面已經遇到了算力不足的阻礙，「所以去年我們轉而和華為開展合作，聯合打造超大規模算力平台。」

幾乎壟斷全球先進光刻機市場的荷蘭巨頭ASML總裁富凱(Christophe Fouquet)今年6月初在接受《華爾街日報》採訪時也表示，限制措施會讓中國企業更有動力去研發自己的高端技術。

中國政府計劃讓本國AI行業取得國際領先地位，而美國方面對此施加的限制則遭到了北京方面的猛烈抨擊。就在7月1日，中國常駐聯合國代表傅聰指責美國政府的限制行為「無助于人工智慧技術的健全發展，甚至會進一步在人工智慧標準和治理規則方面分裂世界」

一些中國AI企業選擇遷移至新加坡，既規避北京監管、也能規避華盛頓的科技制裁
一些中國AI企業選擇遷移至新加坡，既規避北京監管、也能規避華盛頓的科技制裁圖片來源： CFOTO/picture alliance

監管過嚴？

在上海舉行的世界AI大會上，中國官方也在推動就AI規範開展國際討論。目前，世界各國都在討論AI技術日新月異帶來的各類倫理責任問題。比如歐盟不久前就率先出台了规管人工智慧技術的法律框架。中國方面也就算法、生成式人工智慧出台了一系列新規。根據北京當局的構想，中国網路的嚴格內容審查，也將移植到AI領域。

武漢大学人工智慧專家蔡恆進教授對德廣聯表示，政府方面有能力對AI生成內容進行監管，「AI既可以為用戶所用，也可以為審查員所用。政府當然擁有管理所需的技術資源，也肯定會予以運用。」中國當局已經在去年7月出台《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》，要求AI生成內容「應體現社會主義核心價值觀」

相比之下，美國方面尚沒有制訂歐盟、中國那樣的嚴格監管AI的法規。瓦德瓦尼人工智慧和先進技術中心(Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies)主任艾倫(Gregory Allen)對德廣聯表示，美國政界甚至以中國為由不對AI技術加強監管，「美國國會反復指出，假如我們的企業也因監管而陷入癱瘓，中國會不會因此獲得優勢？」

目前，已經有不少中國AI初創企業遷移至新加坡，以規避北京的監管。這也帶來了另外一個好處：新加坡的企業可以不受限制地購買美國的先進晶片技術。

監管人工智慧意味著什麼？

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