63+55/58：中國延遲退休政策落地

63+55/58：中國延遲退休政策落地2024年9月13日
（德國之聲中文網）一項從官方正式提出到公佈實施歷時長達11年的政策終於出台--9月13日，中國全國人大會常務委員會會議通過了《關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》。該決定自2025年1月1日起施行。
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2013年，中共十八屆三中全會首次正式提出"漸進式"延遲退休年齡政策。2021年延遲退休寫入"十四五"規劃。今年7月，中共二十屆三中全會明確認延遲退休的"自願、彈性"原則，具體方案的出台引發廣泛關注。
9月13日，在中國全國人大常委會辦公廳舉行新聞發布會上，人力資源和社會保障部部長王曉萍稱，該方案的特點之一是堅持小步調整，逐步到位。從2025年起，用15年的時間，逐步將男職工的法定退休年齡調整至63周歲，將女職工的法定退休年齡分別調整至58周歲、55周歲，用較長時間實施到位。
目前，中國男性的退休年齡為60歲，比大多數發達國家低約6年。女工人退休年齡為50歲，女幹部為55歲。這一規定從1951年延續至今。1981年時，中國人的平均預期壽命為67.9歲，到2021年，這一數字增長到78.2歲。
同時，中國正面臨人口老齡化的社會問題。國際貨幣基金組織（IMF）預估，中國15-64歲勞動年齡人口在未來30年內將縮減約1.7億人，65歲及以上老年人口將急劇上升到近3.8億人。
"找工作嫌我老，等退休嫌我小"
這一看似合理的政策變化，引發中國網民廣泛的抱怨和焦慮。其中一條轉發較多的抱怨是："生我時嫌我多，我生時嫌我少，找工作嫌我老，等退休嫌我小。"
據中國財政部的數據，全國31個省級行政區中，有11個面臨養老金預算赤字。如果不進行有效改革，中國科學院預測，養老金體系將在2035年時全面耗盡資金。延遲退休意味著推遲養老金發放，老年員工將延長工作年限。
王曉萍稱，該方案的另一個特點是堅持彈性實施，自願選擇。"充分尊重職工意願，可以在一定條件下選擇彈性提前或彈性延遲退休，最長不超過3年，且不得低於原法定退休年齡"。
但是，很多網民對此並不買賬，認為該決定是"溫水煮青蛙"的試探。還有網民提醒人們對照新冠病毒疫苗政策的實施。在疫情期間，中國政府宣稱疫苗接種遵循知情、同意和自願原則，但各地政府事實上採取了各種強制措施。
根據中國媒體《財新》報導，多名專家強調，延遲退休要平穩落地，有賴於產業政策、生育支持政策、醫衛政策等系統性呼應，在震蕩轉型的當下探索新的代際共融方案。
在該報導中，上海金融與法律研究院研究員聶日明表示，"延遲退休必須與其他養老保險制度配套實施，保持方向一致，不能一邊出台延遲退休政策，一邊出台擴大收支差距的政策，同時也要平衡好不同群體的利益，不能專挑老實人欺負。"
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