63+55/58：中國延遲退休政策落地

一隻懸空了11年之久的靴子終於落地--9月13日，中國全國人大會常務委員會會議通過了實施漸進式延遲法定退休年齡的決定。從2025年起，在接下來的十五年裡，中國男職工的法定退休年齡將調整至63周歲，女職工的法定退休年齡將分別調整至58周歲和55周歲。

（德國之聲中文網）一項從官方正式提出到公佈實施歷時長達11年的政策終於出台--9月13日，中國全國人大會常務委員會會議通過了《關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》。該決定自2025年1月1日起施行。

在當日的新浪微博熱搜榜上，該話題位居第一，而且相關訊息佔據了前10個熱搜話題中的4個，總訪問量超過2000萬。

2013年，中共十八屆三中全會首次正式提出"漸進式"延遲退休年齡政策。2021年延遲退休寫入"十四五"規劃。今年7月，中共二十屆三中全會明確認延遲退休的"自願、彈性"原則，具體方案的出台引發廣泛關注。

9月13日，在中國全國人大常委會辦公廳舉行新聞發布會上，人力資源和社會保障部部長王曉萍稱，該方案的特點之一是堅持小步調整，逐步到位。從2025年起，用15年的時間，逐步將男職工的法定退休年齡調整至63周歲，將女職工的法定退休年齡分別調整至58周歲、55周歲，用較長時間實施到位。

目前，中國男性的退休年齡為60歲，比大多數發達國家低約6年。女工人退休年齡為50歲，女幹部為55歲。這一規定從1951年延續至今。1981年時，中國人的平均預期壽命為67.9歲，到2021年，這一數字增長到78.2歲。

中國人口老齡化問題十分嚴重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

同時，中國正面臨人口老齡化的社會問題。國際貨幣基金組織（IMF）預估，中國15-64歲勞動年齡人口在未來30年內將縮減約1.7億人，65歲及以上老年人口將急劇上升到近3.8億人。

"找工作嫌我老，等退休嫌我小"

這一看似合理的政策變化，引發中國網民廣泛的抱怨和焦慮。其中一條轉發較多的抱怨是："生我時嫌我多，我生時嫌我少，找工作嫌我老，等退休嫌我小。"

據中國財政部的數據，全國31個省級行政區中，有11個面臨養老金預算赤字。如果不進行有效改革，中國科學院預測，養老金體系將在2035年時全面耗盡資金。延遲退休意味著推遲養老金發放，老年員工將延長工作年限。

王曉萍稱，該方案的另一個特點是堅持彈性實施，自願選擇。"充分尊重職工意願，可以在一定條件下選擇彈性提前或彈性延遲退休，最長不超過3年，且不得低於原法定退休年齡"。

但是，很多網民對此並不買賬，認為該決定是"溫水煮青蛙"的試探。還有網民提醒人們對照新冠病毒疫苗政策的實施。在疫情期間，中國政府宣稱疫苗接種遵循知情、同意和自願原則，但各地政府事實上採取了各種強制措施。

根據中國媒體《財新》報導，多名專家強調，延遲退休要平穩落地，有賴於產業政策、生育支持政策、醫衛政策等系統性呼應，在震蕩轉型的當下探索新的代際共融方案。

在該報導中，上海金融與法律研究院研究員聶日明表示，"延遲退休必須與其他養老保險制度配套實施，保持方向一致，不能一邊出台延遲退休政策，一邊出台擴大收支差距的政策，同時也要平衡好不同群體的利益，不能專挑老實人欺負。"

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