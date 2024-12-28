2025年北約三大挑戰：川普、烏克蘭與國防開支

新的一年裡，北約面臨前所未有的挑戰。最大的未知數是，還沒有人知道川普将如何對待烏克蘭。但是歐洲成員國家也正在讓華盛頓相信，該聯盟也有助於美國應對中國威脅。

（德國之聲中文網） 北約秘書長呂特（Mark Rutte）最近在一場充滿警示意味的演講中，明確了該聯盟2025年的優先事項。

他提醒人們想想戰爭距離北約國家有多近。「從布魯塞爾出發，開車一天就能到達烏克蘭，」他在12月於歐洲卡內基基金會（Carnegie Europe）發表的這場演講中說。「這就是俄羅斯炸彈墜落的地方和我們之間的距離，也是伊朗無人機飛行的地方和我們之間的距離。而在不遠處，北韓士兵正在開炮。」

呂特呼籲公眾支持增加政府的國防開支。他說，這不僅是為了加強歐洲的安全，也是為了援助烏克蘭，阻止俄羅斯進一步擴張。

新官上任：北約秘書長呂特面臨重重挑戰 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

增加國防開支能贏得川普的支持嗎？

北約歐洲成員國增加國防開支，可能有助於應對美國總川普的不確定性挑戰。儘管近年來的歷任美國總統都呼籲歐洲國家增加國防開支，但川普是唯一一個威脅要拋棄不肯掏錢的盟國的美國總統。

為了爭取川普的支持，許多歐洲國家去年兌現了將國防開支佔GDP的2%的承諾。現在，面臨川普再次就任，有人建議北約國家將這個數字提高到3%甚至4%。

「我們需要更多時間與盟國協商，以確定新標準。但這一數字顯然會遠高於2%。」呂特確認道。「坦率地說，如果只是增加開支而不改善效率，那就得把目標設定到4%。」

專家認為，川普可能會促進4%的目標。他們建議歐洲盟國提出川普认為對美國有利的協議。

「歐洲需要向美國提供一個好協議，」德國馬歇爾基金會（GMF）研究員格西娜‧韋伯（Gesine Weber）告訴德國之聲。「一種模式是讓美國僅作為『最後防線』或『最終保護者』，而歐洲承擔大部分傳統防禦任務。這可能符合他的標準。」

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歐洲國家正在努力增強防禦能力

北約的歐洲成員國一致認為，他們必須加強自己的防禦能力。這包括解決防務生產滯後和彌補後勤缺口。

2024年，北約舉行了自冷戰以來規模最大的軍事演習「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）。12月，北約決定修訂2015年的混合戰爭戰略。近年來，與莫斯科有關的疑似破壞行為不斷增加。

北約還在努力增加聯盟邊境地區的部隊部署。例如，德國計劃到2027年向立陶宛派遣5000名士兵。

然而，北約歐洲成員國在情報、監視和偵察能力方面存在明顯劣勢。比如缺乏能覆蓋敵方領土的衛星，以及可運輸大型防禦裝備和部隊的遠程直升機。

專家認為，儘管相關改進計劃已經啟動，但填補這些空白可能需要10到15年時間。

「歐洲的衛星數量很少，填補這一空白可能需要10到15年，」歐洲外交關係委員會（ECFR）政策研究員拉斐爾‧洛斯（Rafael Loss）告訴德國之聲。他說，歐洲國家面臨的首要挑戰是籌集此類項目所需的資金。

北約也幫助美國應對中國威脅

北約的歐洲成員國認為，該聯盟不僅確保了大西洋兩岸的安全和繁榮，還加強了華盛頓在印太地區應對中國威脅的能力。

北約盟國加強了與四個亞洲夥伴的關係。這四個國家包括澳洲、紐西蘭、韓國和日本，被稱為「亞太四國”（AP4）。這些合作旨在應對中國與俄羅斯「無上限夥伴關係」。預計明年北約與亞太四國的合作將進一步擴大，包括加強情報共享。

「北約的歐洲成員國正在向川普政府的對華鷹派傳遞訊息。如果放棄北約，他們將更難應對中國，」洛斯說。

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沒人知道川普将如何對待烏克蘭

隨著俄羅斯對烏克蘭的全面入侵即將迎來三周年，歐洲領導人重申了對基輔的支持。但他們也清楚，如果美國停止援助，他們將無法彌補資金缺口。

國內預算緊張使得歐洲大國對向烏克蘭承諾提供更多支持感到猶豫，尤其是在尚不確定美國是否會繼續支持烏克蘭的情況下。美國是烏克蘭最大的財政和軍事援助者。

烏克蘭加入北約的問題也將是「聯盟內部的一個主要摩擦點」，德國馬歇爾基金會地緣戰略北部項目負責人克里斯蒂娜‧貝爾齊納（Kristine Berzina）告訴德國之聲。

北約的歐洲成員國普遍支持烏克蘭加入北約——德國是一個例外。不過，韋伯認為，如果川普政府反對北約擴大，這種支持只會停留在口頭上。

「（烏克蘭總統）澤倫斯基非常明確地表示，烏克蘭的未來需要進入北約。”贝尔齊納說。不過她補充道，即將上任的美國副總統J.D.萬斯「對這一前景表示懷疑」。

法國總統馬克宏在12月主持了包括川普和澤倫斯基參加的巴黎聖母院重新開放揭幕儀式。專家認為，此举旨在緩和川普对烏克蘭的立場，並影響其對基輔的政策。

但沒有人知道川普将如何行動——「這是最大的未知數，」洛斯說。



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