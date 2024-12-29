2025年世界面臨五大挑戰

對於2025年，最能準確預測的事情，就是它的不可預測性。川普所謂「美國優先」政策將如何重塑全球秩序？也許可以先問問方興未艾的ChatGPT。

（德國之聲中文網）川普再度入主白宮將如何改變全球秩序？關稅威脅真的能讓他如願以償嗎？打擊移民政策打擊的僅僅是移民嗎？烏克蘭戰爭和中東戰爭如何收場？人工智慧是否能先回答自身命運如何？以下是2025年世界面臨的五大挑戰。

1. 川普2.0重塑全球秩序

對於2025年，最能準確預測的事情，就是它的不可預測性。原因在於，川普將於1月20日再次入主白宮，擔任美國這個世界最大經濟體的總統。

川普所謂「美國優先」政策的影響力將遠遠超越美國，波及全球。川普的個人意願將重塑全球秩序。

經濟盛衰、全球化進程以及遠方的戰火，很大程度上取決於華盛頓的決策。這並不新鮮。新鮮的是，華盛頓有一位可能帶來更多不確定性甚至產生混亂的掌門人。

川普質疑國際合作，並貶低盟友和北約。新的貿易聯盟和美國的孤立主義可能帶來意想不到的後果。美國全球領導力的缺失將為中國、印度和俄羅斯等國家覬覦軍事、政治和經濟的主導地位提供機會。

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2. 更高的關稅與更高的物價

企業界在進行2025年規劃的時候，關稅威脅讓他們如此不安。川普将關稅視為懲罰貿易逆差國家的一種手段。他在10月份曾表示：「『關稅』是字典中最美麗的詞匯。」

在2024年競選期間，川普威脅要對所有進入美國的商品徵收10%至20%的關稅，並對中國商品徵收高達60%的關稅，自他上任第一天起就開始實施。

最近，他將計劃調整為對來自墨西哥和加拿大的所有商品徵收25%的關稅，而對中國商品只加徵10%的關稅。墨西哥誓言採取反關稅措施，中國也可能效仿。加拿大總理特魯多已前往佛羅裡達州與川普会面，希望避免這種局面的出現。

對於置身於全球供應鏈的企業來說，提高關稅無疑是個壞消息。這首先將傷害美國的鄰國墨西哥，並可能破壞川普第一任期簽署的《美墨加協定》（USMCA），這是一項自由貿易協定。

目前，大約80%的墨西哥出口商品和超過75%的加拿大出口商品流向美國。美國進口的水果和蔬菜有一半以上來自墨西哥，而從加拿大進口的大量木材和數百萬桶原油更是每日所需。

關稅戰的結果，美國消費者將面臨更高的商品價格，還可能出現貨架空空如也的情況。一些人認為，川普是將關稅威脅作為一種談判工具，但這樣的公然霸凌可能引發報復，並迅速升級為全球貿易戰。

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3. 打擊移民政策打擊的不僅僅是移民

不僅僅是商品流通困難，移民的流動也將面臨阻力。全球各地的領導人都表示，正在採取更強硬措施加強對邊境的控制。這將使世界變得更加封閉和缺乏活力。

在美國大選期間，共和黨人在2024年的黨綱中承諾「實施美國歷史上最大規模的遣返行動」。這是一個川普极力主張的想法。

除了大規模驅逐移民和加強監控墨西哥邊境的行動外，他還在12月初的一次採訪中放話終止美國憲法規定的出生公民權。

儘管美國總統在處理非法移民問題上有很大權力，但他的大部分提議都可能會被訴諸法院。他還可以通過限制難民數量或提高簽證和綠卡的申請難度來阻礙合法移民。

限制移民進入或遣返移民將對美國的勞動力市場產生連鎖反應。農作物可能會因為缺少勞動力而腐爛在田地裡，而企業家可能會選擇在其他國家創業。

更嚴格的墨西哥邊界政策將對來自拉丁美洲的移民產生影響，尤其是來自古巴、海地和委內瑞拉等國家的人。

不僅美國，歐盟也承諾打擊非法移民。義大利政府正在將難民送往亞得裡亞海對岸的阿爾巴尼亞。移民問題也將成為德國即將到來的大選中的一個重要議題。

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4. 烏克蘭，中東，還有北韓和伊朗

展望2025年，多地戰火烈焰濃濃。這些戰爭毀滅了城市，帶來嚴重的人道主義災難，也耗費了本可以用於其他建設領域的巨額資金。

川普声稱他將「在24小時內」結束俄烏戰爭。他可能會停止美國的資助，正是這些資助在過去三年間幫助烏克蘭維持運轉。這種壓力可能迫使烏克蘭走向談判桌。

以色列與哈馬斯的戰爭仍然在加薩進行，並在最近蔓延到黎巴嫩，還有可能繼續蔓延下去。在亞洲，中國繼續聲稱對台灣擁有主權，台灣有人擔憂中國的入侵可能即將到來。

幾十年來，美國的領導力幫助平衡了全球局勢。然而，川普对這一傳統提出了質疑。如果美國不再協助盟友的國防，那麼數十年的政策將被推翻。這樣的新世界秩序可能鼓勵伊朗或北韓躍躍欲試，鋌而走險。

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5. 人工智前景如何？不妨先問問ChatGPT

2022年11月底，OpenAI推出的ChatGPT讓人工智慧型（AI）的使用邁入歷史新階段。在短短數周內，該工具便贏得1億用戶。

儘管如此，AI對普通工人和企業的改變仍較緩慢。將這項新的技術提升用於開發藥物或協助軍事防禦仍然是一個巨大挑戰。企業需要決定如何「聘用」人工智慧，並能和現有員工和諧共處。

為了與時俱进，AI開發商正在大力投資大型數據中心。為了讓這些中心持續運轉並保持冷卻，需要大量電力。微軟正在計劃重啟賓夕法尼亞州的一座核電站，而谷歌則寄希望於微型核反應堆為其數據中心提供能源。

2025年是否會讓AI長袖善舞？投資者、創業者和用戶是否將齊心協力，勇往直前？或許他們可以先問問ChatGPT。

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