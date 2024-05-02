2024未過半 德國已耗盡年度生態資源

今年剛過完四個月，德國已經耗盡年度自然資源額度。如果全世界都像德國人一樣消耗資源，人類將需要三個地球才足以滿足消費需求。過度消費是否真的能讓生活過得更開心？

（德國之聲中文網）總部位於美國的非政府組織全球足跡網路（Global Footprint Network）表示，2024年才過完四個月，德國已經耗盡今年的可持續資源消費限額。

據該組織計算，如果全球每個人都像德國人一樣消費，人類將需要三個地球才能提供足夠的資源來滿足其消費需求。

當一個國家對生態資源和服務的需求超過該年度地球的再生能力時，就是所謂的「超載日」。

情況最嚴重的國家卡達和盧森堡早在二月就超過生態資源極限。其他國家如柬埔寨和馬達加斯加的消耗量則可能會遠低於限額。

2023年，德國在5月4日便用完了全年的自然資源額度，考慮到閏年差異，比 2024 年晚了一天。

肉類消費是德國資源超負荷的主要因素之一 圖片來源： INA FASSBENDER/AFP

改革的契機

非政府環保組織德國觀察（Germanwatch）的教育官員萊納特（Aylin Lehnert）表示：「德國的世界超載日提醒我們，現在就該改變所有行業的基本條件，讓可持續行為成為新常態。我們需要一個新的債務減速機制，一個與地球超負荷有關的債務剎車。」

德國觀察組織表示，德國的肉類生產和消費是造成過度消耗地球資源的主因之一。德國約60%的農業用地用於生產動物飼料，還有數百萬噸的飼料是從國外進口。

德國國際合作機構（GIZ）的數據顯示，2016年至2018年間，德國的進口總量導致全球13.8萬公頃的熱帶雨林遭到破壞。

全球南方國家的人民普遍消耗的資源都在自然再生能力範圍內，但他們卻必須承擔這些過度消費造成的大部分後果。

本周二，德國環境與自然保護聯盟（BUND）批評了德國不顧後果地使用土壤、水源和原材料。

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BUND主席班特（Olaf Bandt）在一份聲明中表示：「我們的地球已經超負荷運轉。一個像我們這樣消耗大量資源的國家，運作方式既拙劣又魯莽」。

BUND 呼籲德國政府針對土壤和土地、耕地和牧場、漁場、地下水和地表水、森林和木材出台資源保護法。

消耗更多資源並不會更幸福

根據周四發布的「快樂星球指數」（HPI），所有過度消費並不一定會給人們帶來更好的生活。

該指數由柏林公益智庫氣候暖化問題研究所（Hot or Cool Institute）發布，綜合了福祉、預期壽命和碳足跡數據，以評估在不過度消耗地球資源的情況下，各國對國民照顧的程度。

例如，瑞典和德國的總體福利和預期壽命水準相當接近，但瑞典在實現這種生活品質的同時，其人均排放量比德國少16%，人均碳足跡不到美國的一半。

哥斯達黎加的預期壽命和福利水準與德國相當，但環境影響幾乎只有德國的一半。

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找到最佳平衡的國家

瓦努阿圖、瑞典、薩爾瓦多、哥斯達黎加和尼加拉瓜在兼顧生活品質和環境影響方面均名列前茅。

指數還對各國內部的收入水準進行細分，發現全球收入最高的10%群體要對近半的排放負責，但其福祉和健康幾乎沒有比低排放者更高。

航空旅行就是一個好例子。經常飛行者的碳排放量要比不常飛行的人高許多。但與不常飛行的人相比，他們的幸福感並沒有顯著提升。2020年的一項研究顯示，美國富裕家庭的能源足跡比低收入家庭高25%，但生活滿意度相同。

氣候暖化問題研究所負責人阿肯吉（Lewis Akenji）表示：「我們需要關注浪費性消費和不平等現象，它們正在加劇地球危機。」

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