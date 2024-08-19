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2024年美國總統大選
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2024年8月19日
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爭取到美國阿拉伯裔選民的支持 賀錦麗能做到嗎？
2024年8月18日
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韓防長：自主擁核將斷送韓美同盟
2024年8月17日
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伊朗賬戶利用ChatGPT影響美國大選
2024年8月15日
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越共新任總書記蘇林本周日訪華會習近平
2024年8月12日
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德法英三國呼籲中東"立即停火"
2024年8月9日
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涉新疆強迫勞動 美國再拉黑五家中企
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深度報導
民主黨全國代表大會：哈里斯的重要舞台
民主黨全國代表大會：哈里斯的重要舞台
民主黨今年的競選有很不傳統的部分，已經通過線上投票確認哈里斯為其總統候選人。那麼今年的民主黨全國代表大會（DNC）有什麼值得期待的地方？
政治
2024年8月19日
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美國大選：沃爾茲的中國歷史成為「靶心」
美國大選：沃爾茲的中國歷史成為「靶心」
在美中關係日益緊張的背景下，美國民主黨副總統候選人沃爾茲在中國的經歷成為政治對手攻擊他的「靶心」。共和黨人指控他與共產黨的中國保持了數十年的聯繫。
政治
2024年8月17日
2024年8月17日
中國限制關鍵戰略金屬銻出口 歐美料受衝擊
中國限制關鍵戰略金屬銻出口 歐美料受衝擊
中國商務部15日以國安為名義，宣佈對「銻」及相關元素實施出口限制。中國銻礦產量佔全球的48％，美國則是最大買家。專家認為北京此舉是想釋出「報復訊號」。
政治
2024年8月16日
2024年8月16日
川普、馬斯克X平台對談：馬斯克願為削減政府開支效力
川普、馬斯克X平台對談：馬斯克願為削減政府開支效力
在這一長達兩個多小時的對話中，川普详細講述上月遭槍擊事件的細節，並抨擊哈里斯在應對非法移民方面的政策作為。他還強調如果自己當政，不會發生俄烏戰爭以及加薩衝突。馬斯克則提及，如果成立一個政府效率委員會，他願意加入幫忙。
政治
2024年8月13日
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客座評論：賴清德需要Plan B
客座評論：賴清德需要Plan B
賴清德上任後二個多月，國際環境發生了很大的變化，而台灣對他內政的表現也提出了新的要求。旅德華人政治學者張俊華認為，這意味著，賴清德有必要對他原來Plan A 進行補充和修正。
張俊華
評論
政治
2024年8月6日
2024年8月6日
歐洲國家為何對川普重返白宮疑慮重重？
歐洲國家為何對川普重返白宮疑慮重重？
至少一年時間以來，歐洲各國首都一直在努力思考如果應對川普重新掌權。但是，桌面上並沒有明確的方案，部分原因是沒有人想要發出他們預期川普当選或被川普抛棄的訊號，儘管這一直是可能發生的情景。
政治
2024年7月28日
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焦點話題
拜登退選力推賀錦麗出戰 各界怎麼看？
堅持了數週，美國總統拜登不敵黨內「逼宮」聲浪，宣佈退選。他「欽點」的總統候選人是現任副總統賀錦麗，但她能否贏得民主黨內多數支持，仍是未知數。
政治
2024年7月22日
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圍繞川普遇刺 社群網站的關鍵角色
川普遇刺後，頃刻間陰謀論在X和其他社媒平台上大行其道。你是否知道社群網站上一些很火的內容也缺乏可信度。
政治
2024年7月19日
2024年7月19日
04:02 分鐘
假如我是總統：川普的競選承諾
共和黨總統候選人川普表示，一旦他再度入主白宮，他將驅逐數以百萬計的非法移民，提升關稅以重塑貿易關係。川普在選戰中，做出的承諾還有哪些？
政治
2024年7月16日
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阿斯麥總裁：中美晶片戰不應繼續升級
荷蘭晶片設備製造商阿斯麥（ASML）新任首席執行官富凱（Christophe Fouquet）發出警告稱，一旦中美晶片戰繼續升級，將會給歐洲帶來嚴重後果，因為歐洲的晶片產能連自己的一半需求都難以滿足。
政治
2024年7月8日
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智庫：古巴新雷達站 恐成中國監視美國工具
美國智庫發佈報告指，古巴在美軍基地附近建造了一座新雷達站，可能用來幫助中國進行監視、監聽活動，並取得美國軍事機密。對此，中國及古巴方面如何解釋？
政治
2024年7月3日
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