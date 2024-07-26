2024巴黎奧運會：你需要知道的一切

有哪些值得關注的明星？保安措施是否到位？運動員能否享受性生活？請看德國之聲盤點的本屆巴黎奧運會看點。

（德國之聲中文網）大約10,500名來自206個國家的運動員將參加本屆奧運會。從7月26日到8月11日的19天裡，他們將在32個不同的項目中爭奪領獎台上的一席之地。總共將產生329枚金牌。

大明星與缺席者

本屆夏季奧運會大明星之一將是美國體操運動員西蒙娜‧拜爾斯，這位四屆奧運冠軍在三年前的東京奧運會上因心理健康問題而退賽。在田徑項目中，肯亞的馬拉松明星埃利烏德‧基普喬格將會爭取成為第一位奧運會金牌三連冠的選手。

美國籃球隊也將成為焦點。勒布朗‧詹姆斯、斯蒂芬‧庫裡和凱文‧杜蘭特，這三位世界籃球健將將齊聚巴黎。遺憾的是，足球運動員基利安‧姆巴佩將不會出席本屆奧運會。這位法國超級明星沒有得到他的新東家皇家馬德里的許可。

由於俄羅斯全面入侵烏克蘭，俄羅斯和白俄羅斯運動員的參與受到限制。只有被確定與俄羅斯軍隊或安全部隊無關的個人運動員才被允許以中立旗幟參賽。兩個國家都被禁止參加團隊運動。

觀眾人數與門票

組織者預計將有1500萬觀眾。通過官方售票處，個別賽事的門票仍然可供購買。足球比賽的門票最便宜，價格從15歐元起步。如果你想觀看游泳或體操等賽事，可能需要支付超過100歐元，因為只有高價票還有剩餘。開幕式的門票最貴，最便宜的票價為1600歐元（截至7月12日）。

這就是組織者設想的塞納河開幕式的樣子 圖片來源： YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

比賽場地

共有35個場館，並非全部在巴黎。現代五項和馬術比賽將在凡爾賽宮前舉行。足球比賽將在全國各地的體育場進行，而手球比賽將在裡爾舉行。沖浪比賽將在太平洋上的塔希提島海岸進行。

然而，大多數比賽將在巴黎的核心區域舉行。沙灘排球的比賽場地就在埃菲爾鐵塔附近。

開幕式將不會像通常那樣在體育場舉行，而是會讓運動員乘坐160艘船沿塞納河漂流。

公開水域比賽和鐵人三項游泳比賽是否會按計劃在塞納河上舉行仍未完全確定。原因是：長時間以來，水中病原體含量過高。開賽前兩周，巴黎市謹慎地發出了安全警告。市政府發言人表示，在過去12天中，有「11或10」天水質足夠清潔，可以安全地舉辦游泳比賽。

項目增減

每四年都會有新的體育項目加入或被排除。滑板、運動攀岩和三對三籃球在上屆東京奧運會上首次亮相。

巴黎奧運會上，「霹靂舞」將首次亮相。舞者將隨著事先未知的舞曲即興起舞。此外，皮劃艇越野賽也將成為本屆奧運會的新項目。然而，棒球、壘球、空手道和50公里競走已被取消。

巴黎還將舉辦 2024 年殘奧會 圖片來源： Bertrand Guay/AFP

公共安全

每天將有數萬名警察和軍隊人員值勤，此外還有私人安保人員。為了招募足夠的人員，政府將培訓時間從五周縮短到三周，引入了獎金，並對其他部門的人員進行了再培訓。

遊客和居民需要二維碼才能通過警察的屏障。交通受到限制，一些地鐵站完全關閉。

巴黎奧運會的安保措施已顯著升級。AI控制的攝影系統也將投入使用，旨在檢測人群中的異常動作和武器。該系統不會用於面部識別。

巴黎奧運會安保防範措施顯著加強 圖片來源： Robert Michael/dpa/picture alliance

像奧運會這樣的大型活動可能成為恐怖襲擊的目標。法國當局對此非常清楚，該國近年來發生了一系列恐怖襲擊事件，如對《查理周刊》和巴塔克蘭劇院的致命襲擊。

政府已經減少了特別暴露的開幕式的觀眾數量。長時間以來，人們一直討論是否應該換個場地。然而，今天開幕式將在塞納河上舉行已經鐵板釘釘了。

做愛與避孕套

在東京奧運會期間由於新冠疫情而被禁止親密接觸後，運動員們在巴黎將可以再次自由享受性生活。奧運村為9000名運動員提供了30萬個避孕套。不過，也許有些人會對350米長的自助餐更感興趣。

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