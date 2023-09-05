You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
20國集團
又稱G20，是一個國際經濟合作論壇，於1999年9月25日成立，是屬於佈雷頓森林體系框架內非正式對話的一種機制。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
20國集團煤電碳排放仍在大幅增加
20國集團煤電碳排放仍在大幅增加
根據能源智庫Ember最新公佈的研究報告，自2015年以來20國集團燃煤發電人均二氧化碳排放量增加了近7%。中國的人均排放量達到了3.1噸，是G20成員國人均排放量的近2倍，同時也是全球平均排放量的近3倍。
自然與環境
2023年9月5日
2023年9月5日
澳外長：各國皆盼中國不向俄羅斯供武
澳外長：各國皆盼中國不向俄羅斯供武
20國集團外長會議2日落幕，各成員國利用此時機展開雙邊互動。澳大利亞外長黃英賢表示，她與中國外長秦剛談及俄烏戰爭，並於會後告訴媒體，所有國家都希望看到中國 「做正確的事」。中方的說法如何？
政治
2023年3月3日
2023年3月3日
俄烏、中國紛爭未歇 G20將召開外長會議
俄烏、中國紛爭未歇 G20將召開外長會議
G20外長會議本週將在新德里舉行，雖然主席國印度希望將議程重點轉往氣候變遷、全球債務等第三世界議題，但俄烏戰爭、中美關係預計仍將是本次會議的討論重心。
政治
2023年2月28日
2023年2月28日
因俄中反對 G20財長會議未能發布聯合聲明
因俄中反對 G20財長會議未能發布聯合聲明
20國集團財長會議在印度班加羅爾落下帷幕，由於俄羅斯和中國反對聲明草案中關於烏克蘭戰爭的表述，最後會議聯合公報宣告夭折。德國財長林德納表示，對中國拒絕加入譴責莫斯科的行列感到遺憾。
政治
2023年2月25日
2023年2月25日
為緊急應對波蘭受導彈襲擊 中英峇里島峰會被取消
為緊急應對波蘭受導彈襲擊 中英峇里島峰會被取消
原定於周三舉行的習蘇會因一枚落在波蘭的導彈而臨時取消。本來這是一次有助於緩解兩國緊張關係的嘗試，尤其是在英相蘇納克將中國定義成制度性挑戰之後，涉及兩國怎樣重啟建設性前景。
政治
2022年11月16日
2022年11月16日
拜習會在即 美中各自目標為何？
拜習會在即 美中各自目標為何？
白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登認為美中正在激烈競爭，但不該演變成衝突或對抗。兩國領導人究竟希望藉由這場會晤，達成什麼目標？
政治
2022年11月14日
2022年11月14日
顯示更多
廣告