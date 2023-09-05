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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

20國集團

又稱G20，是一個國際經濟合作論壇，於1999年9月25日成立，是屬於佈雷頓森林體系框架內非正式對話的一種機制。

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深度報導

根據Ember的調查報告，中國仍在繼續開發新的燃煤發電廠，已批准或在建的燃煤發電廠達到24千兆瓦，相當於整個德國的電力需求。

20國集團煤電碳排放仍在大幅增加

20國集團煤電碳排放仍在大幅增加

根據能源智庫Ember最新公佈的研究報告，自2015年以來20國集團燃煤發電人均二氧化碳排放量增加了近7%。中國的人均排放量達到了3.1噸，是G20成員國人均排放量的近2倍，同時也是全球平均排放量的近3倍。
自然與環境2023年9月5日
澳大利亞外交部長黃英賢表示，她在新德里20國集團外長會議期間，會晤了中國外交部長秦剛（資料照）

澳外長：各國皆盼中國不向俄羅斯供武

澳外長：各國皆盼中國不向俄羅斯供武

20國集團外長會議2日落幕，各成員國利用此時機展開雙邊互動。澳大利亞外長黃英賢表示，她與中國外長秦剛談及俄烏戰爭，並於會後告訴媒體，所有國家都希望看到中國 「做正確的事」。中方的說法如何？
政治2023年3月3日
G20外長會議本週將在印度新德里舉行，圖為美國財長葉倫於上週的G20財長會議發言

俄烏、中國紛爭未歇 G20將召開外長會議

俄烏、中國紛爭未歇 G20將召開外長會議

G20外長會議本週將在新德里舉行，雖然主席國印度希望將議程重點轉往氣候變遷、全球債務等第三世界議題，但俄烏戰爭、中美關係預計仍將是本次會議的討論重心。
政治2023年2月28日
各國未能就關於烏克蘭戰爭的措辭達成一致

因俄中反對 G20財長會議未能發布聯合聲明

因俄中反對 G20財長會議未能發布聯合聲明

20國集團財長會議在印度班加羅爾落下帷幕，由於俄羅斯和中國反對聲明草案中關於烏克蘭戰爭的表述，最後會議聯合公報宣告夭折。德國財長林德納表示，對中國拒絕加入譴責莫斯科的行列感到遺憾。
政治2023年2月25日
英國首相蘇納克將中國定位由「威脅」改為「系統性挑戰」。

為緊急應對波蘭受導彈襲擊 中英峇里島峰會被取消

為緊急應對波蘭受導彈襲擊 中英峇里島峰會被取消

原定於周三舉行的習蘇會因一枚落在波蘭的導彈而臨時取消。本來這是一次有助於緩解兩國緊張關係的嘗試，尤其是在英相蘇納克將中國定義成制度性挑戰之後，涉及兩國怎樣重啟建設性前景。
政治2022年11月16日
2013年檔案照片，習近平與當時的美國副總統拜登在北京人民大會堂握手合影。

拜習會在即 美中各自目標為何？

拜習會在即 美中各自目標為何？

白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登認為美中正在激烈競爭，但不該演變成衝突或對抗。兩國領導人究竟希望藉由這場會晤，達成什麼目標？
政治2022年11月14日
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