0比7之後 中國足球界開始新一輪整肅

中國男國足0比7輸給日本隊再一次將足球界黑幕後的腐敗問題推到前台。周二，中國體育總局和公安部再對43人做出嚴厲處罰。

（德國之聲中文網）在中國國足世界盃亞洲預選賽0比7慘敗日本僅幾天後，周二（9月10日），正當中国队对阵沙烏地阿拉伯隊的比賽期間，中國國家體育總局、公安部在大連發布一項公告，因涉嫌賭博和假球事件終身禁止43人從事足球以及同足球有關的活動。此外，對另外17人禁止5年在中國從事任何與足球有關的活動。

近年來，中國政府加大了對體育界、特別是足球領域腐敗現象的打擊力度，迄今，已有大約10多名中國足協高層官員在反腐中落馬。整肅震蕩開始於2022年11月，當時，中國國家足球隊原主教練李鐵被帶走調查；次年1月19日，中國足協原秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮也都在當天被查。

今年1月，李鐵出現在中國官方推出的系列反腐紀錄片中，並在鏡頭前認罪。他在片中陳述行賄300萬元當上國足教練，在任期間，與自己以前所在的俱樂部簽署6000萬元的"合同"，從該俱樂部吸收球員進入國家隊。該俱樂部負責人在片中說，其球員按能力"一個都進不了（國家隊）"。

今年3月，前中國足協主席陳戌源因受賄被法院判處終身監禁。據當時的媒體報導，陳茂源在13年內共受賄兩百多次，獲得贓款8000多萬元（1100萬美元）。8月，前中國足協副主席李毓毅也因嚴重受賄被判處11年有期徒刑。

中國公安部周二表示，此次處罰的這43人同屬一項為期兩年的調查使命，總共有128名嫌疑人牽涉非法賭博和假球事件。43人當中包括山東泰山隊韓國外援孫准浩，他於2023年5月在中國被拘留後，今年3月返回韓國。

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