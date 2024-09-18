默爾茨的對華政策如何？曾呼籲總理訪華會胡錦濤

聯盟黨是德國目前最大的在野黨，該黨主席默爾茨如今成為總理候選人。他曾批評現任總理肖爾茨批准中國遠洋海運集團入股漢堡港，也曾批評肖爾茨在中共二十大後作為首位西方領導人訪華。

（德國之聲中文網）德國最大的在野黨聯盟黨（基民盟、基社盟）確定明年大選的總理候選人是基民盟主席默爾茨（Friedrich Merz）。不過，據民意調查機構Forsa受RTL/ntv電視台委託進行的最新調查，僅有19%的受訪者認為默爾茨是合適的總理人選。

路透社評述認為，默爾茨的對華立場近期比肖爾茨更「鷹派」。默爾茨曾批評肖爾茨批准中國遠洋海運集團（COSCO）入股漢堡港的決定，也呼籲與核心盟友加強協調應對中國。

不應重蹈俄羅斯覆轍

今年4月，肖爾茨訪華結束後，默爾茨曾表示，中國日益對德國安全構成威脅。他在德新社的採訪中說：「中國對內越來越壓制，對外越來越有進攻性。由此，中國對我們的安全也構成更大的威脅。」

默爾茨還表示，中共對在華外企施加政治的影響目前超過過去30年。「這不是開放，而是越來越壓制。與此同時，中國也對外日益具有進攻性，對台灣公然威脅實施武力，在南中國海和東海擴大軍事實力。」

默爾茨表示，對德國企業而言，中國在經濟上當然仍具吸引力。但與此同時，德國企業應做好風險評估，將風險最小化。「我們不應在數年後回顧時說——正如對俄羅斯那樣，我們誤判了。」默爾茨表示，企業也必須及早知道，「我們不會拯救冒過高風險的企業，比如在中國這樣的國家。」 至於具有戰略意義的原材料和商品，他表示，國家應創造投資和貿易的框架條件，以避免陷入對俄羅斯天然氣那樣的危險依賴性。

德國總理肖爾茨任內首度訪華 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

與胡錦濤會面「表明立場」

而在2022年總理肖爾茨首次訪華時，默爾茨曾呼籲肖爾茨與中國前國家主席胡錦濤會晤。

據《明鏡周刊》當時報導，默爾茨說，肖爾茨的訪華行程中沒有計劃與胡錦濤會面，這是錯誤的。當時，中共剛剛結束二十大，而胡錦濤在主席台被工作人員「架離」。默爾茨說，與胡錦濤會晤「才是表明立場」，他說，人們甚至不知道胡是否還活著。

默爾茨還指責肖爾茨，在中共黨代會後作為首位西方政府領導人訪華，是給中國國家主席習近平宣傳上的成功。「任何一位前總理都不會像肖爾茨這麼做。」

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。