You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
黎巴嫩
位於亞洲西南部地中海東岸，習慣上稱為中東國家。首都貝魯特。黎巴嫩是中東地區最西化的國家之一。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
成百上千的伊朗無人機擊中以色列境內的目標？幾天來，網路上流傳著大量相關影片，似乎印證伊朗對以色列的報復襲擊取得了巨大戰果。不過，德國之聲事實核查發現，許多影像資料都是來自於幾年前。
媒體
2024年4月16日
2024年4月16日
哈馬斯高層黎巴嫩遇爆炸身亡 以色列稱未參與
哈馬斯高層黎巴嫩遇爆炸身亡 以色列稱未參與
激進伊斯蘭組織哈馬斯的主要成員阿爾阿魯裡在黎巴嫩首都貝魯特的一場爆炸中喪生。被視為哈馬斯二號人物的他據傳早已被以色列鎖定，但以色列官員否認以方與該行動有關。
政治
2024年1月3日
2024年1月3日
以軍稱包圍加薩城 與黎巴嫩邊境形勢緊張
以軍稱包圍加薩城 與黎巴嫩邊境形勢緊張
以色列軍方稱，包圍了哈馬斯"勢力最集中"的加薩城，這裡原本生活著加薩地帶約三分之一的人口。美國國務卿布林肯再訪以色列，談及向加薩地帶平民提供人道主義救援。以色列與黎巴嫩邊境再度發生交火，真主黨首領發出威脅。
政治
2023年11月3日
2023年11月3日
哈馬斯恐襲：以色列誓言要敵人「付出代價」
哈馬斯恐襲：以色列誓言要敵人「付出代價」
伊斯蘭極端組織哈馬斯對以色列發動突襲後，以色列宣佈全面封鎖加薩地帶，並對哈馬斯進行反擊。以哈衝突持續多日，各界擔憂加薩陷人道主義危機。
政治
2023年10月14日
2023年10月14日
8 張圖
中東多國出現反以色列集會 歐洲反猶情緒升溫
中東多國出現反以色列集會 歐洲反猶情緒升溫
極端伊斯蘭組織哈馬斯對以色列發動恐襲後，中東多國民眾上街抗議，聲援巴勒斯坦。與此同時，一些歐洲國家的安全當局表示，歐洲的反猶情緒升溫趨勢。
政治
2023年10月14日
2023年10月14日
黎巴嫩人為何鍾愛賓士老爺車？
黎巴嫩人為何鍾愛賓士老爺車？
不少黎巴嫩人都是汽車的狂熱愛好者。而其中最能令他們心跳加速的，就是賓士老爺車。不管時局如何變化，生活是好是壞，只要開上愛車，他們就彷彿又回到了過去那個一切都還挺好的世界。
社會
2023年6月4日
2023年6月4日
02:11 分鐘
顯示更多
廣告