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黎巴嫩總理：以色列襲擊可能造成多達100萬黎巴嫩人流離失所

2024年9月29日

黎巴嫩總理米卡提表示，以色列的襲擊可能導致黎巴嫩國內多達100萬人流離失所。他表示，這可能是黎巴嫩歷史上最大的流離失所事件之一。他同時表示，當前與以色列的衝突只能通過外交解決。

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根據聯合國相關機構的統計，自以色列軍隊與真主黨之間展開新的對抗開始以來，黎巴嫩國內已有超過21萬人流離失所，其中僅上周就有約12萬人無家可歸。
根據聯合國相關機構的統計，自以色列軍隊與真主黨之間展開新的對抗開始以來，黎巴嫩國內已有超過21萬人流離失所，其中僅上周就有約12萬人無家可歸。圖片來源： Louisa Gouliamaki/REUTERS

 （德國之聲中文網）黎巴嫩總理米卡提（Nadschib Mikati）表示，以色列的襲擊可能導致黎巴嫩多達一百萬人流離失所。

米卡提周日（29日）在貝魯特召開緊急內閣會議後表示，目前的局勢已經造成該國歷史上最大數量的流離失所者。

他表示，當前與以色列的衝突只能通過外交解決。他說：「除了外交我們別無選擇。」

根據聯合國相關機構的統計，自以色列軍隊與真主黨之間展開新的對抗開始以來，黎巴嫩國內已有超過21萬人流離失所，其中僅上周就有約12萬人無家可歸。聯合國方面認為，根據2006年真主黨與以色列之間爆發戰爭的經驗，黎巴嫩國內難民的實際數字可能要高得多。

德新社報導稱，在黎巴嫩東部、南部和首都貝魯特地區，許多人在公園、街道或海灘上過夜，以免遭受進一步襲擊。目前約有5萬敘利亞人和黎巴嫩人已經逃往鄰國敘利亞。

半島電視台引述伊斯蘭救濟組織駐黎巴嫩辦公室負責人的說法，目前黎巴嫩全國有數百所學校被改造成避難所，但其中許多學校現在已經人滿為患，由於沒有更多空間，不得不拒絕更多尋求避難的人進入。這名負責人還說，避難所內「100多人」共用一個廁所，婦女和女孩毫無隱私可言。

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（德新社等）

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