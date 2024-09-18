黎巴嫩呼叫器遭連環引爆 金阿波羅否認台灣製造

黎巴嫩呼叫器連環引爆事件釀大量死傷，真主黨矢言報復。多家國際媒體引述消息報導，這批疑遭以色列植入炸藥的呼叫器，是台灣企業金阿波羅的產品。該公司18日否認，稱只是授權給匈牙利布達佩斯的合作夥伴使用商標。

（德國之聲中文網）黎巴嫩多地週二（9月17日）幾乎同時發生呼叫器爆炸事件；國際媒體消息指，此案可能是以色列針對真主黨（Hezbollah）的攻擊，但此說法尚未獲官方證實。

據黎巴嫩衛生部統計，至少已有11人死亡、近3000人受傷；伊朗媒體報導，伊朗駐黎巴嫩大使阿瑪尼（Mojtaba Amani）也因爆炸事件受傷。

台灣捲入中東政治？

值得注意的是，路透社、《紐約時報》等媒體引述消息報導，被引爆的呼叫器是台灣企業「金阿波羅」（Gold Apollo）的產品，型號為AR-924。

金阿波羅公司總部位於新北市汐止，創辦人許清光週三（18日）上午向媒體澄清：「（此產品）不是我做的……是我授權給他們（合作廠商）貼牌的產品。」

許清光表示，因外界稱金阿波羅公司跟此事有關，「害死我了」。他強調涉事產品「只是掛名」金阿波羅的商標，跟其產品不同，而且絕非台灣製造，而是在國外製造。

許清光稱，3年前有國外代理商開始代理金阿波羅公司產品，並稱有意自行生產、用金阿波羅品牌銷售，且「自己養了一批工程師」，掛名銷售「不會超過2年」。許清光認為金阿波羅公司「好好做生意」卻捲入此事，也是「受害者」，考慮跨國提告。

圖為金阿波羅公司創辦人許清光。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

金阿波羅指出，該公司與「BAC公司」有「長期的貼牌授權及區域代理合作關係」，允許其在特定區域使用金阿波羅的商標銷售產品，「但產品的設計與製造均由BAC公司負責」。金阿波羅主張自身「始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係」。

根據金阿波羅18日下午在臉書發佈的聲明，BAC公司的總部位於匈牙利布達佩斯。

台媒有消息指，金阿波羅的官網18日上午疑似遭駭客攻擊而癱瘓；台灣中央社報導，金阿波羅稱應是「資訊量驟然爆增」，導致網站無法正常顯示。

針對此案，新北市長侯友宜回應，第一時間得知之後已指示相關單位瞭解狀況，後續將再向各界說明。

新北市警方18日已赴金阿波羅公司瞭解情況。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

以色列是主使者？

黎巴嫩真主黨為避免以色列追蹤，一直使用呼叫器這類非高科技的通訊工具。

貝魯特美國大學歷史系的學者拉巴（Makram Rabah）向DW表示，真主黨之所以購買大量呼叫器，是因為其固定網路、甚至行動電話業者都被以色列駭客攻擊，迫使真主黨選用較非高科技的產品；然而，這麼做也使他們暴露在新的風險之中，17日的事件「就是明證」。

路透社引述消息來源指，以色列的情報機構摩薩德（Mossad）早在幾個月前，就在黎巴嫩真主黨所訂購、台灣製造的呼叫器內放入了炸藥，而且真主黨都沒有發現。

據不具名的黎巴嫩國安人士說法，真主黨訂購了5000個金阿波羅呼叫器，可以無線接收、顯示文字訊息，但不能打電話。

不過，以色列從生產端就改造了這些產品，「在裝置內植入一塊有爆炸物、可接收密碼的板子，這不論用什麼方法、甚至用掃瞄器，都很難發現」。

消息人士稱，這些呼叫器裡最多有3克的炸藥；有3000個呼叫器接收到加密訊息之後，同時引爆炸藥。

《紐約時報》報導，美國官員稱遭引爆的呼叫器是真主黨從台灣金阿波羅公司所訂購，但裝置內的電池旁被植入1至2盎司的爆炸物，並安裝了可遠端引爆的開關。

報導稱，在黎巴嫩時間下午3點半左右，這些被動過手腳的呼叫器收到了訊息，看起來像是來自真主黨高層，但實際上是用來啟動炸藥。爆炸之前，呼叫器還發出了幾秒的嗶嗶聲。

呼叫器連環遭引爆事件之後，許多民眾聚集在貝魯特美國大學的醫院外。 圖片來源： Bassam Masri/AP/picture alliance

各界如何回應？

事發之後，黎巴嫩衛生部呼籲全國醫院提高警覺，並建議民眾儘量遠離可能有威脅的無線通訊設備。黎巴嫩外交部譴責以色列「危險且蓄意升級局勢」。以色列軍方尚未被證實跟此案有關，亦尚未公開回應此事。

真主黨稱至少有2名成員死亡，並誓言要報復以色列。該組織聲明稱：「我們認為以色列軍隊要對此一犯罪侵略行為，負全部責任……（以色列）一定會為此一罪惡的侵犯行為，承受公正的懲罰。」

一位不具名的真主黨官員向路透社表示，此事是自去年10月7日以哈衝突以來，真主黨「最大的安全漏洞」。曾負責美國中東事務情報的官員帕尼科夫（Jonathan Panikoff）亦稱：「這不用說，就是真主黨在反情報方面數十年來最大的失敗。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日表示，美國沒有涉入此事，事先也並不知情，現階段正在蒐集資訊。米勒呼籲伊朗，不要企圖利用任何事件，進一步升高區域局勢的不穩定。

過去幾週以來，美國一直在檯面下斡旋，欲阻止伊朗因哈馬斯政治領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月在德黑蘭被殺害一事，向以色列報復。

聯合國發言人杜雅裡克（Stephane Dujarric）則回應，黎巴嫩的事態發展令人憂心。

真主黨的總部位於黎巴嫩，背後有伊朗支持；該組織與巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯皆被美國和德國列為恐怖組織。自哈馬斯去年襲擊以色列之後，近期以色列與真主黨幾乎每天都有跨境交火。

（中央社、路透社、法新社、美聯社、紐約時報等）

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