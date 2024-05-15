黃循財接任新加坡總理 美中之間如何取平衡

在美中緊張關係持續之際，有專家認為新加坡的新總理黃循財大致會維持李顯龍的路線，不在美中之間選邊站。黃循財5月初曾接受媒體專訪，說明了他怎麼理解美中角力，以及對台海兩岸局勢的看法。

（德國之聲中文網）新加坡政府週三（5月15日）將出現重大更動，51歲的黃循財從72歲的李顯龍手中接棒，成為新加坡1965年獨立以來第4位領導人。

李顯龍任內，新加坡選擇不在中國和美國之間的強權角力選邊站，在外交上扮演斡旋者的角色。2015年，星國曾主辦時任台灣總統馬英九與中國國家主席習近平第一場「馬習會」；2018年，當時的美國總統川普和北韓領袖金正恩也在新加坡舉行歷史性的會晤。

黃循財執政下的新加坡將走向何方，外界高度關注。他如今面對的地緣政治局勢，跟李顯龍時期不可同日而語：在歐洲和中東，戰火仍然延燒；在印太，美中關係也更為對立。

隨著中國擴張區域影響力，美國的外交政策也重心轉向印太，逐漸加強與區域盟友的安全、防務夥伴關係。在這樣的背景之下，黃循財5月初接受《經濟學人》專訪時曾強調，新加坡既不是支持中國也不是支持美國，而是「支持新加坡」（pro-Singapore）。

不過，在美中關係整體仍然緊張之際，各國要周旋於雙方之間可能變得越來越困難。

《南華早報》引述新加坡國立大學政治學者莊嘉穎觀點，認為黃循財並未更具體說明「支持新加坡」的實際意涵。「他會在哪些領域尋求更大主動權、投入更多時間精力和資源？這麼做有哪些成果？要怎麼做？這些問題都還沒有答案。」新加坡南洋理工大學學者駱明輝（Dylan Loh）則說，黃循財的說法「說得比做得容易」，但對新加坡來說卻「沒有別的選擇」。

現年51歲的黃循財是新加坡建國以來，第二位非出身李氏家族的領導人。（資料照） 圖片來源： Singapore Press/AP Photo/picture alliance

新加坡新總理的外交路線

黃循財並非出身菁英家庭，成長過程中曾居住在公共住宅。他的父親是中國移民，祖籍是海南，這一點引起部分中國網友關注。黃循財也受過美國高等教育，有經濟學和公共管理學位；他原本是替政府工作的經濟學家，2011年步入政壇，後來在新冠疫情負責抗疫工作而受到全國矚目。

針對美中關係，黃循財曾表示，雖然去年舊金山「拜習會」後兩國關係稍微穩定下來，但「對彼此的猜忌和不信任仍然存在」，雙方國家立場的深層矛盾和緊張也非短期內可以消除。「我認為有很多出差錯、升高緊張的可能性，雙方關係需要非常謹慎的管理……若事態急速惡化，美中兩國和全世界都要付出很大的代價。」

對於中國領導階層的想法，黃循財如此詮釋：「他們說過要站起來、富起來，現在則要強起來。他們自認是強大的國家、他們的時代已經來臨，希望更堅定保護國家利益……但中國也必須學習，所有大國都是如此——如果他們做得太過火，如果他們去幹涉、脅迫、限縮、施壓他國，就會導致反彈。」

被問及美國對中國的科技出口限制，黃循財則認為，假如「小院高牆」繼續擴大、加劇科技領域的分歧，對新加坡乃至於其他國家都是「有害」的。

新加坡最大的貿易夥伴是中國，最大的外國投資來源則是美國。過去幾年間，新加坡跟美國維持關係的同時，並未忽視與中國的往來。一方面，新加坡與美國之間有自由貿易協定，在國防、網路安全、氣候變遷、太空和關鍵新興科技的合作也在加強；另一方面，新加坡跟中國去年舉行了自貿協定升級談判，並將雙方關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。

任教於美國密西根大的新加坡學者Linda Lim認為，黃循財和李顯龍任內，新加坡對中國的政策應不會有太大的變化，因為這事涉「國家利益」，而非「個人取向」的問題。她指出，主要的差異在於外部環境發展，兩國關係「主要取決於中國的行為，而不是新加坡」。此外，她認為新加坡無法犧牲跟美中任何一國的關係，與此同時「新加坡要不斷向外界表明，它不是中國的棋子、魁儡或附屬」。

李顯龍是新加坡初代總理李光耀的長子，自2004年8月起擔任新加坡總理。（資料照） 圖片來源： Evelyn Hockstein/REUTERS

對台海局勢的立場

在《經濟學人》的訪談中，黃循財也談到俄烏戰爭和台海局勢。對於俄羅斯侵略烏克蘭，新加坡認為這嚴重違反聯合國憲章和他國領土主權完整，因此對俄國施加制裁。

不過，在黃循財看來，台灣跟烏克蘭的處境並不相同。他表示，新加坡長期以來的立場就是「一個中國政策」、反對「台獨」；對於處理跟台灣和跟中國的關係，新加坡也「非常謹慎」，且不允許自身「被利用來支持台獨」。

黃循財說，新加坡不希望兩岸爆發衝突。「如果各方瞭解風險和紅線，認定這跟烏克蘭的狀況相當不同……那麼我們或許很有機會維持現狀；而如果發生任何改變，也必須要以和平、非武力的方式進行。這些需要時間，與此同時，讓我們維持現狀，繼續接觸與對話。」

2004年李顯龍剛上任不久時曾經造訪台灣，當時引起了北京不滿。關注外交與國際政策的中國智庫察哈爾學會（Charhar Institute）研究員范磊認為，黃循財會從李顯龍任內學習，在台灣議題上「特別謹慎」。

（綜合報導）

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