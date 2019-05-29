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高瑜
資深記者。1944年生於重慶。
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深度報導
專訪：六四被抓第一人——高瑜
專訪：六四被抓第一人——高瑜
八九學運遭到北京當局鎮壓後，大量運動參與者或同情運動人士遭到逮捕審查。而在六四清場之前，知名記者高瑜便已經失去自由，由此也成為那場運動中首名被捕者。三十年過後，她向本台記者回憶那一段歷史。
歷史
2019年5月29日
2019年5月29日
世界人權日的「中國特色」
世界人權日的「中國特色」
本周六是世界人權日，全球100多名作家聯合致信中國國家主席習近平，要求中國當局立即終止壓制人權的行為。而中國官方則就世界人權日表示，中國「將堅定走中國特色人權發展道路」。
政治
2016年12月10日
2016年12月10日
高瑜再被1年「監外執行」
高瑜再被1年「監外執行」
中國資深記者高瑜案主審法官近日下達決定，繼續對高瑜「暫予執行1年期限的監外執行」。高瑜的律師尚寶軍表示，高瑜現在最大的願望是赴德國就醫。
政治
2016年11月28日
2016年11月28日
德政府批評中國阻止德國之聲入場報導G20
德政府批評中國阻止德國之聲入場報導G20
德國之聲派出三名記者前往中國報導G20杭州峰會，但中方拒絕給他們發放入場工作證，致使他們無法進入會場報導。本周一，德國政府對中國方面的做法予以了批評。
2016年9月5日
2016年9月5日
梅克爾呼籲中國加強法治
梅克爾呼籲中國加強法治
在中科院大學發表的演讲中，梅克爾呼籲中國加強實現法治化的努力，並且呼籲在貿易問題上進行坦誠的對話。在演講現場，南京大學還授予她名譽博士學位。德國經濟界和人权组织對梅克爾第九次訪華寄予很高期望。
2016年6月12日
2016年6月12日
家属盼梅克爾助高瑜離境就醫
家属盼梅克爾助高瑜離境就醫
中國資深記者高瑜希望能赴德國就醫，但中國當局拒絕讓正處於保外就醫、監外執刑狀態的高瑜離境。在德国总理梅克爾訪華前夕，高瑜家属请求梅克爾為其發聲。
2016年6月11日
2016年6月11日
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