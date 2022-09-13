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高智晟
中國知名維權律師。
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深度報導
「最黑暗時刻」 中國兩維權律師傳獄中受虐
「最黑暗時刻」 中國兩維權律師傳獄中受虐
近期，中國維權律師李昱函與唐吉田紛紛傳出在獄中健康惡化的消息。兩人家屬呼籲外界關注的同時，專家再指這些案件顯示北京投入大量資源打壓異議人士，「現在就是最黑暗的時刻」。
政治
2022年9月13日
2022年9月13日
中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行
中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行
中國異議人士郭飛雄的妻子在美國病危之際，他卻在12月5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失去聯繫，也無法赴美照顧病妻。專家認為，他的案件突顯中國政府「殘酷且隨意」的打壓手段。
政治
2021年12月7日
2021年12月7日
「彭帥事件」連鎖效應 專家聚焦北京「強迫失蹤」作法
「彭帥事件」連鎖效應 專家聚焦北京「強迫失蹤」作法
中國連日來處理彭帥事件的方式，讓不少觀察人士認為其反映了中國一直以來，透過「強迫失蹤」來對付異議人士的作法。但有專家告訴德國之聲，中國政府這次的宣傳策略更為積極。
政治
2021年11月24日
2021年11月24日
牆外文摘：走出強權製造的恐懼
牆外文摘：走出強權製造的恐懼
高智晟新書為女兒耿格黑暗的青春經歷療傷，林榮基掙脫洗腦馴化回到自由世界。
2016年6月26日
2016年6月26日
耿和：高智晟撰文聲援郭飛雄後失聯
耿和：高智晟撰文聲援郭飛雄後失聯
據中國知名維權律師高智晟的妻子耿和稱，高智晟為維權人士郭飛雄撰文發聲後，至今失聯。美聯社猜測，高智晟可能再次受到當局懲罰。
2015年12月2日
2015年12月2日
孔傑榮：我擔心他被人遺忘
孔傑榮：我擔心他被人遺忘
這是５年裡高智晟第一次接受媒體採訪，它完成於今年年初的陝西省。高智晟當時提出的條件是在他寫完兩部著作並將其安全帶出境發表之前，美聯社不要公開這個採訪。現在，高智晟說已經完成了心願。
2015年9月24日
2015年9月24日
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