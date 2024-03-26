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駭客
通常是指對計算機科學、編程和設計方面具高度理解、並研究如何智取計算機安全系統的人員。他們利用公共通訊網路，如電話系統和網路，在非正規的情況下登錄對方系統，掌握操控系統之權力。
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即時新聞
2024年3月26日
2024年3月26日
美英制裁中國駭客 紐西蘭也出面指控
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深度報導
北韓如何竊取加密貨幣資助核計劃
北韓如何竊取加密貨幣資助核計劃
聯合國報告稱，北韓六年竊取30億美元加密貨幣，用於資助其核彈和遠程導彈計劃。這筆資金甚至佔到該國外匯收入的約一半。加密貨幣行業對此深感憂慮。
經濟
2024年3月30日
2024年3月30日
英政府批評中國駭客攻擊
英政府批評中國駭客攻擊
英國政府周一就針對該國選舉委員會以及議員的駭客攻擊作出譴責。這些駭客行動被認為與中國政府有關。相關個人和公司受到制裁。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
媒體：俄羅斯駭客瞄準德國政客
媒體：俄羅斯駭客瞄準德國政客
谷歌母公司Alphabet旗下的美國網路安全公司曼迪安特（Mandiant）稱，俄羅斯間諜機構的駭客試圖誘騙德國政治人物打開一個虛假晚宴活動邀請函的鏈接。
政治
2024年3月23日
2024年3月23日
請客送禮走關係--安洵不過是中國各行業的一個縮影
請客送禮走關係--安洵不過是中國各行業的一個縮影
儘管"雇傭駭客"在中國是公開的秘密，但對於其具體運作情況卻所知不多。安洵公司洩密文件顯示，要爭取業務，常需要跟官員打通關係。而中國經濟形勢不好，也影響了該公司的經營。
經濟
2024年3月10日
2024年3月10日
「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件
「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件
柏林墨卡托中國中心專家赫買迪在接受德國之聲採訪時表示，安洵公司洩密文件很好地呈現出中國的確有了一個新的「工業領域」--雇傭駭客。
政治
2024年2月28日
2024年2月28日
"安洵"公司內部文件洩露 揭示了哪些內容？
"安洵"公司內部文件洩露 揭示了哪些內容？
一家與中國安全部門有關聯的私人網路安全公司"安洵訊息"的內部文件被發表在Github網站上，其中顯示該公司所進行的駭客攻擊行動。該公司兩名員工匿名表示，中國警方正在調查這一頗不尋常的洩密事件。
政治
2024年2月22日
2024年2月22日
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