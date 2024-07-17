馮德萊恩連任歐委會主席沒有懸念了嗎？

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）希望連任歐盟委員會主席，而她將在本周四迎來「緊張」的投票選舉。

（德國之聲中文網）今年六月，歐盟各國領導人支持馮德萊恩連任歐盟委員會主席，但至此她只贏得了一半勝利。

現在，她還需要在周四贏得歐洲議會720名議員的多數支持。

將自己定位為一名經驗豐富的領導者。眼下烏克蘭戰亂，如果川普赢得11月大選重返白宮可能給全球關係帶來震蕩。在這樣一個動蕩時刻，馮德萊恩可能受益於歐盟對一位穩定領導人的渴望。

馮德萊恩所在的保守黨團歐洲人民黨（EPP）擁有188個席位，社民黨和自由黨有155個席位，復興歐洲黨團（Renew Europe）有75個席位。已經超過馮德萊恩獲得連任所需的361票。

理論上，馮德萊恩似乎從黨團聯盟內部便可獲得當選所需票數。

「我不是數學家，但我認為，有支持馮德萊恩的三個中間力量以及他們之間達成的合作協議，我們已經擁有足夠的票數，」 歐洲人民黨發言人佩德羅‧洛佩茲（Pedro Lopez）在上周表示。

然而無論是政治家還是德國之聲採訪的專家都不認為事情會如洛佩茲所說的那麼簡單。沒有人能保證黨團聯盟內部的每個人都會投票支持馮德萊恩。

「競爭會很激烈，」駐布魯塞爾的歐盟專家朱利安‧霍茲（Julien Hoez）說道。

無記名投票

投票將以無記名方式進行，議員們可以根據其所在選區的選民利益投票，而無需擔心與黨派路線有所偏差而帶來後果。因此馮德萊恩親自與議員們進行溝通就顯得尤為重要。

雖然歐洲議會議員（MEPs）不能被黨鞭強制要求投票支持某個候選人，但各國政府和領導人仍會出於各自政治利益考量試圖對選舉結果施加影響力。

（圖為位於斯特拉斯堡的歐洲議會全體會議大廳）霍茲表示，無記名投票以確保「議員不會遭到報復」 圖片來源： U. J. Alexander/IMAGO

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）呼籲愛爾蘭議員支持馮德萊恩，以便為愛爾蘭贏得歐盟委員會一個重要的委員職位。歐盟委員會由27名執委組成，分別來自27個成員國，但一些職責領域的委員比其他執委更具影響力。

根據愛爾蘭公共廣播公司RTE報導，愛爾蘭總理哈里斯表示：「毫無疑問馮德萊恩主席會希望與議員們進行交流，這是合適的做法。而我們也已提名邁克爾‧麥格拉斯（Michael McGrath）作為愛爾蘭委員，在此基礎上，我將與來自愛爾蘭的歐洲議員就投票進行溝通。」

倘若馮德萊恩未能獲得連任所需的361票，歐盟可能會陷入一場危機，一個充滿焦慮的時刻，但卻似乎沒有其他能夠獲得廣泛支持的候選人存在。

馮德萊恩會向右轉嗎？

2019年，馮德萊恩依靠同樣的黨團聯盟支持，以9票的微弱優勢當選。

然而這一次，黨團聯盟中已有一些議員表示不會把票投給她。另一些人則警告稱，馮德萊恩必須避免與極右翼的歐洲保守派和改革主義者黨（ECR）合作——該黨是歐洲議會中第三大黨。

（圖為歐盟委員會主席馮德萊恩和義大利總理梅洛尼）馮德萊恩所在的歐洲人民黨表示並未與義大利總理梅洛尼所在的極右翼黨團歐洲保守派和改革主義者黨（ECR）達成任何正式協議 圖片來源： Yara Nardi/REUTERS

社會黨和自由黨人士在馮德萊恩向義大利總理梅洛尼（Georgia Meloni）示好後密切關注其動向。梅洛尼是極右翼歐洲保守派和改革主義者黨黨主席。

上個月歐洲大選前，馮德萊恩敞開了與梅洛尼結盟的大門。此舉激怒了她的主要盟友，後者威脅將撤回對馮德萊恩的支持，如果她進一步向右翼傾斜的話。

大選結束後，歐洲人民黨表示不會與梅洛尼達成正式協議，但馮德萊恩可能會在周四發表的講話中就移民政策向義大利做出讓步。而任何有關此類承諾的措辭，以及對加薩衝突的表態，都將受到社會黨、自由黨和綠黨的密切關注。

綠黨前來救場？

在六月的歐洲大選中，綠黨失去了18個席位，但即使席位減少到53個，綠黨仍相信自己會在歐盟議會中扮演重要角色，並對馮德萊恩連任起到關鍵作用。若能得到綠黨的支持，馮德萊恩可以在無需與梅洛尼達成協定的情況下獲得連任所需票數，並能在中右翼、中左翼和進步黨團勢力之間保持平衡。

據德國之聲瞭解，馮德萊恩已向綠黨保證，她將把《歐洲綠色新政》（European Green Deal）中設定的至2050年實現淨零排放作為奮斗目標，但也提到該計劃可能需要調整。

在有關歐盟2035年實施內燃機禁令的爭議上，馮德萊恩將不得不為平衡各方利益而走鋼絲。主要由德國基民盟組成的歐洲人民黨希望撤銷該禁令，而社會黨和綠黨則希望保留該禁令。



但如果不發生「最後一分鐘的意外「，綠黨應該會投票支持馮德萊恩並助其連任成功。專家表示，在歐洲大選失利後，綠黨變得更加順從，其基本訴求便是為《歐洲綠色新政》的推進和實施得到更多保證。

「如果說有一條紅線的話，那就是排除與極右翼的合作，」一位不願透露姓名的綠黨人士說道。

馮德萊恩將不得不平衡各方利益，以尋求連任。一位歐盟政界人士告訴德國之聲，馮德萊恩如果只著眼於自己所在黨團利益的話，是無法贏得盟友的。

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