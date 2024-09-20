馮德萊恩第八次訪問基輔

歐盟委員會主席馮德萊恩抵達基輔進行她的第八次訪問之際，期間許諾向烏克蘭提供350億歐元貸款，這筆資金由凍結的俄羅斯資產作擔保。

（德國之聲中文網）歐盟委員會主席馮德萊恩周五（9月20日）表示，她已抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭官員討論歐洲的支持、過冬準備、入盟進程以及七國集團貸款進展等事項。

馮德萊恩在社交網路X上表示："這是我第八次訪問基輔，正值取暖季即將開始，而俄羅斯仍在繼續以烏克蘭的能源基礎設施為攻擊目標。"

同澤倫斯基會晤後，馮德萊恩對記者宣佈，歐盟即將向烏克蘭提供350億歐元的貸款：「我們現在有信心能夠很快向烏克蘭提供這筆貸款，這比款項由凍結的俄羅斯資產做擔保。」

據悉，這筆資金是七國集團高達500億美元的一攬子援助計劃的一部分，該計劃於今年6月份時做出。馮德萊恩的宣佈還需經過歐盟理事會的多數國家以及歐洲議會的批准。

9月19日晚，澤倫斯基在講話中表示，他期待與馮德萊恩進行"重要會談"，因為烏克蘭正在為被警告可能是戰爭以來"最嚴峻"的冬天做準備。

在布魯塞爾的行前新聞發布會上，馮德萊恩承諾通過電力出口和幫助修復因俄羅斯襲擊受損的基礎設施，幫助解決烏克蘭在這個冬季所需的17吉瓦電力的25%。

自3月到8月底，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發起了九次攻擊，摧毀了大約9吉瓦的烏克蘭能源供應，馮德萊恩稱這相當於"三個波羅的海國家的電力總量"。

自3月到8月底，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發起了九次攻擊 圖片來源： Social Media/via REUTERS

一天前，馮德萊恩表示，歐盟將為烏克蘭提供1.6億歐元的支持，其中大約1億歐元來自被凍結在歐洲賬戶中的俄羅斯資產的收益。這筆資金將用於修復受損的能源供應系統，推動再生能源，以及購買移動取暖設備和安置住所。

在基輔期間，馮德萊恩還同烏克蘭高層討論了烏克蘭的加入歐盟進程。

（路透社等）

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