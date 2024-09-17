馮德萊恩宣佈新一屆歐委會成員

在法國前任歐盟專員佈雷頓憤然辭職的第二天，馮德萊恩宣佈了新一屆委員會27名成員名單。

（德國之聲中文網）歐盟委員會主席馮德萊恩周二（9月17日）宣佈了她領導下的新一屆委員會27名成員名單。

"全球變暖是上一屆委員會絕對的首要議題。" 談到新政府的優先事項時，她表示，"這個議題在本屆的主導地位依然存在。"她還提到歐洲大陸最近發生的洪水和野火，"但是，對於這屆委員會來說，由俄烏戰爭引發的安全問題，以及競爭力問題，對我們的影響更大。"

新委員名單裡有誰？

名單中包括來自法國的塞若內（Stéphane Séjourné），他被任命為工業戰略專員。此前一天，法國前任歐盟專員佈雷頓（Thierry Breton）突然辭職。

名單中還包括義大利前歐洲事務部長菲托（Raffaele Fitto），他被任命為凝聚力和改革事務專員，並擔任委員會副主席，儘管有報導稱馮德萊恩對他在義大利極右翼政府中的位置感到不安。

義大利總理梅洛尼表示，這一任命是"對我們國家在歐盟中新晉核心地位的重要認可。"

馮德萊恩還選擇了西班牙前生態部長裡貝拉 （Teresa Ribera）擔任競爭事務專員，並授予她執行副主席的職位，負責監督歐盟向碳中和過渡的工作。立陶宛的庫比柳斯（Andrius Kubilius）則被任命為新設立的國防事務專員，因為波羅的海國家為認為在應對俄羅斯潛在威脅方面至關重要。

愛沙尼亞前總理卡拉斯被任命為備受矚目的外交政策專員。47歲的她長期以來是對俄羅斯持強硬立場的批評者，也是烏克蘭的堅定支持者。

馮德萊恩表示，新名單中約有40%的成員為女性，這讓她對在本屆委員會中實現性別均衡的期望落空。

艱難的連任之路

前歐盟專員佈雷頓因與馮德萊恩產生衝突，於9月16日憤然辭職。佈雷頓在措辭激烈的辭職信中表示，馮德萊恩曾要求法國"以個人原因"撤回對他作為下一任歐盟委員會成員候選人的提名。但馮德萊恩從未直接與他討論過個中原因。

前歐盟專員佈雷頓因與馮德萊恩產生衝突，於9月16日憤然辭職。 圖片來源： European Union/Alexandros Michailidis

佈雷頓表示，馮德萊恩這樣做是為了進行"政治交易"，提供的條件是讓法國獲得歐盟執行機構中"據稱更具影響力的職位"。

佈雷頓稱她的行為是"進一步證明了委員會內部存有可疑的治理問題"。

據報導，馮德萊恩一直在尋求促成更加性別平衡的委員人選。然而，法國提名了即將離任的外交部長斯塞若內接替佈雷頓在該委員會中的職位。

在經過多次政治角力後，馮德萊恩獲得綠黨黨團支持，於6月成功連任，然而，由於對職位和政策的反復談判，新一屆委員會的任命不得不延遲。

此外，儘管她要求成員國各提供一男一女作為歐盟委員會委員候選人，但大多數成員國只給出了一個提名。

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（法新社、德新社）

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