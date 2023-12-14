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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

馬裡

位於西非的內陸國家，舊稱法屬蘇丹

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德國從馬裡撤軍會產生怎樣的後果？

德國從馬裡撤軍會產生怎樣的後果？

德國從馬裡撤軍後，一些觀察家擔心，該行動可能會影響其他民事發展項目。
政治2023年12月14日02:02 分鐘
俄烏戰爭爆發後不久馬里烏波爾劇院便慘遭空襲

是戰地玫瑰，還是道德淪喪？

是戰地玫瑰，還是道德淪喪？

中國一名女歌手在俄羅斯佔領的烏克蘭城市演唱蘇聯歌曲《喀秋莎》，被其政協委員的丈夫盛贊為"戰地玫瑰"。基輔隨即強烈抗議並要求解釋。
政治2023年9月11日
New York | Pulitzer-Preis Gewinner | Julie Pace, David Ake, Paul Haven

烏克蘭戰爭新聞作品荣获普立茲獎

烏克蘭戰爭新聞作品荣获普立茲獎

本年度普立茲獎的頒獎儀式上，有關俄羅斯對烏克蘭侵略戰爭的報導備受矚目。兩個最重要獎項由《紐約時報》和美聯社記者獲得。
媒體2023年5月9日
普丁夜访馬裡烏波爾

普丁夜访馬裡烏波爾 烏方譴責：罪犯回到現場

普丁夜访馬裡烏波爾 烏方譴責：罪犯回到現場

普丁3月18日訪問了俄軍佔領的克裡米亞半島及乌东港都馬裡烏波爾，烏克蘭國防部和總統府顧問均對此嚴詞譴責。同日，俄烏雙方都同意再次延長烏克蘭糧食出口協議。
衝突2023年3月19日
烏克蘭總統辦公室主任安德烈‧耶爾馬克表示，這一次大規模的戰俘交換活動中烏克蘭交換回來的108名戰俘全部都是女性。

烏克蘭俄羅斯交換女性戰俘

烏克蘭俄羅斯交換女性戰俘

本周一，俄羅斯和烏克蘭之間交換了超過200名戰俘。烏克蘭交換回的戰俘全部都是女性，其中包括今年5月俄军在馬裡烏波爾亞速鋼鐵廠俘虜的37名烏克蘭女性。烏克兰总统澤倫斯基呼籲烏克蘭軍隊俘虜更多的俄羅斯軍人。
政治2022年10月18日
Ukraine | Front in Sjewjerodonezk

東線戰事吃紧 澤倫斯基呼籲官兵堅守陣地

東線戰事吃紧 澤倫斯基呼籲官兵堅守陣地

面對俄軍展開的強大攻勢，頓巴斯一帶的烏克蘭守軍損失慘重，乌总统澤倫斯基呼籲官兵堅守陣地。與此同時，北約秘書長呼籲各國應向烏克蘭提供更多的重型武器。
政治2022年6月15日
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