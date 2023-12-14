You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
馬裡
位於西非的內陸國家，舊稱法屬蘇丹
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
德國從馬裡撤軍會產生怎樣的後果？
德國從馬裡撤軍會產生怎樣的後果？
德國從馬裡撤軍後，一些觀察家擔心，該行動可能會影響其他民事發展項目。
政治
2023年12月14日
2023年12月14日
02:02 分鐘
是戰地玫瑰，還是道德淪喪？
是戰地玫瑰，還是道德淪喪？
中國一名女歌手在俄羅斯佔領的烏克蘭城市演唱蘇聯歌曲《喀秋莎》，被其政協委員的丈夫盛贊為"戰地玫瑰"。基輔隨即強烈抗議並要求解釋。
政治
2023年9月11日
2023年9月11日
烏克蘭戰爭新聞作品荣获普立茲獎
烏克蘭戰爭新聞作品荣获普立茲獎
本年度普立茲獎的頒獎儀式上，有關俄羅斯對烏克蘭侵略戰爭的報導備受矚目。兩個最重要獎項由《紐約時報》和美聯社記者獲得。
媒體
2023年5月9日
2023年5月9日
普丁夜访馬裡烏波爾 烏方譴責：罪犯回到現場
普丁夜访馬裡烏波爾 烏方譴責：罪犯回到現場
普丁3月18日訪問了俄軍佔領的克裡米亞半島及乌东港都馬裡烏波爾，烏克蘭國防部和總統府顧問均對此嚴詞譴責。同日，俄烏雙方都同意再次延長烏克蘭糧食出口協議。
衝突
2023年3月19日
2023年3月19日
烏克蘭俄羅斯交換女性戰俘
烏克蘭俄羅斯交換女性戰俘
本周一，俄羅斯和烏克蘭之間交換了超過200名戰俘。烏克蘭交換回的戰俘全部都是女性，其中包括今年5月俄军在馬裡烏波爾亞速鋼鐵廠俘虜的37名烏克蘭女性。烏克兰总统澤倫斯基呼籲烏克蘭軍隊俘虜更多的俄羅斯軍人。
政治
2022年10月18日
2022年10月18日
東線戰事吃紧 澤倫斯基呼籲官兵堅守陣地
東線戰事吃紧 澤倫斯基呼籲官兵堅守陣地
面對俄軍展開的強大攻勢，頓巴斯一帶的烏克蘭守軍損失慘重，乌总统澤倫斯基呼籲官兵堅守陣地。與此同時，北約秘書長呼籲各國應向烏克蘭提供更多的重型武器。
政治
2022年6月15日
2022年6月15日
顯示更多
廣告