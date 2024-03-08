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圖片來源： Reuters
馬航MH370
2014年3月8日，馬來西亞航空由吉隆坡前往北京的MH370號班機在飛行途中失蹤。機上共載有239人。
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深度報導
馬航MH370失蹤十周年 親人們仍然在等待
馬航MH370失蹤十周年 親人們仍然在等待
整整十年前失蹤的馬航MH370究竟遭遇了什麼？人們還有希望找到這家航班更多的線索嗎？失蹤者的親人仍然在等待一個結論。
社會
2024年3月8日
2024年3月8日
馬航MH370失蹤十年 馬交通部長稱會繼續搜尋
馬航MH370失蹤十年 馬交通部長稱會繼續搜尋
馬航MH370航班離奇失蹤10周年之際，失聯乘客的親屬們周日聚集在馬來西亞首都吉隆坡的一處購物中心，舉行紀念活動。馬來西亞交通部部長陸兆福表示：「馬來西亞致力於繼續尋找這架失蹤的客機，……成本不是問題。」
社會
2024年3月3日
2024年3月3日
烏克蘭表示今年仍需370億美元，沒有B選項
烏克蘭表示今年仍需370億美元，沒有B選項
烏克蘭期待西方盟友提供穩定的財政支持，並估計今年所需資金將達370億美元。然而，來自歐盟和美國兩大盟友的援助均存在不確定性，但烏克蘭表示除此之外沒有備選方案。
政治
2024年1月4日
2024年1月4日
馬航墜機案在北京開庭 乘客家屬要求追責和賠償
馬航墜機案在北京開庭 乘客家屬要求追責和賠償
近十年前發生的馬航墜機事件中，40多名遇難者家屬提出追究責任以及給予賠償。該案周一在北京開庭。
社會
2023年11月27日
2023年11月27日
馬航MH17：證據不足以追究普丁的刑事責任
馬航MH17：證據不足以追究普丁的刑事責任
國際調查人員得出的最新調查結果顯示，俄羅斯總統普丁在2014年7月發生的馬航客機MH17在烏克蘭東部地區上空遭擊落的事件中扮演了角色。不過，現有的證據尚不足對普丁提起訴訟。
政治
2023年2月9日
2023年2月9日
馬航MH17航班空難：荷蘭法官判處三嫌犯無期徒刑
馬航MH17航班空難：荷蘭法官判處三嫌犯無期徒刑
荷蘭海牙地方法院法官11月17日裁決，馬航MH17班機2014年7月17日是被烏克蘭東部發射的一枚俄羅斯「山毛櫸」導彈擊落的，3名親俄分裂主義嫌犯謀殺罪成立，判處無期徒刑。第四名嫌犯被宣判無罪。
犯罪
2022年11月18日
2022年11月18日
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