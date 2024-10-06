馬斯克首次為川普竞選公開站台

（德國之聲中文網）離美國總統大選還剩下一個月的時間，共和黨候選人川普再次來到賓夕法尼亞州小鎮巴特勒舉行競選活動。正是這個地方，今年7月川普发表競選演說時遭遇未遂刺殺。

周六（10月5日）川普在數萬名支持者面前邀請特斯拉CEO馬斯克登台。這是馬斯克自7月13日宣佈支持川普以來，首次公開為川普站台併發表講話。馬斯克表示，"一個人的真正品格體現在他面對攻擊的時候"，並稱本次總統選舉是"我們一生中最重要的選舉"，一場"必須打贏的戰鬥"。

馬斯克鼓動說，"另一方想剝奪你們的言論自由，他們想剝奪你們持槍的權利"，他還補充道，"他們想剝奪你們的投票權。為維護憲法，川普总統必須在大選中獲勝；他必須贏得選舉才能保住美國的民主。"

馬斯克呼籲支持者積極參選，"不論你認識或不認識的人，拽著他們去登記投票。如果他們不去投票，這回可能就是最後一次選舉了。這是我的預測。"

集會結束後，馬斯克的X帳號上換了頭像，戴上了演說時的印有"Make America Great Again"的黑色帽子，他發文警告，如果川普不贏得選舉，美國的政治版圖會發生變化。他寫道："民主黨將讓大量非法移民合法化，導致再也不會有搖擺州的存在。美國將變成一個一黨制的社會主義國家，就像加利福尼亞的情況一樣，他們剛剛把要求選民提供身份證的規定取消了。"

賓夕法尼亞州對於11月5日的總統勝選至關重要。該州是一個沒有固定政治傾向的搖擺州，擁有19名選舉人，因此競爭的雙方都在該州投入大量資源。根據《紐約時報》公佈的數據，卡馬拉‧哈里斯目前在賓州佔有的微弱優勢低於百分之一。

(綜合報導)

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