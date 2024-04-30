馬斯克突訪中國 印度「很震驚」

馬斯克本周突訪中國，為特斯拉贏得了一些讓步。但他此前取消了對印度的訪問行程，印度因此感覺備受冷落，有評論員稱馬斯克此舉是對印度的怠慢。

（德國之聲中文網）印度對馬斯克訪華的不滿反應，凸顯出亞洲兩個人口最多的國家中國和印度日益激烈的競爭。自2020年中印邊境衝突導致20名印度士兵和4名中國士兵死亡後，兩國的商業和外交關係一直處於緊張狀態。

馬斯克原本預定在上周與印度總理莫迪會面，並宣佈對當地一家汽車廠投資高達30億美元，但他以「特斯拉有重責大任」為由取消了會面。當時，印度政府已為馬斯克將出席的一個新創活動發出邀請函。

上周日（4月28日），馬斯克現身中國並與中國總理李強會晤，為在中國市場推出先進駕駛輔助系統取得了進展。

中國上海批准特斯拉建廠 在危機之中救了馬斯克一命 圖片來源： CFOTO/picture alliance

印度媒體的抨擊

經常對中國採取強硬立場的印度新聞媒體抨擊了馬斯克的行程。

Mirror Now新聞頻道在黃金時段播出了一段新聞，標題是「低劣的道德或在商言商？」，主播還表示：「印度所有人都感到震驚。」

數位新聞平台News9周一晚間播出了關於馬斯克的報導，標題是「你好中國，再見印度？」。畫面上還閃現出「特斯拉的重責大任？取消印度行一周後訪問中國」。

特斯拉和莫迪辦公室皆未回應置評請求。馬斯克在4月20日曾表示，他期待今年晚些時候訪問印度；而印度政府並未就他取消行程或訪問中國發表評論。

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為莫迪背書？

莫迪正謀求第三次任期。馬斯克的印度之行本可能會推動莫迪的連任競選。在選舉活動期間宣佈特斯拉的投資，將會為莫迪的商業友好形象背書。

在中美之間的地緣政治緊張局勢之下，莫迪政府一直努力吸引外國公司赴印度投資，將其供應鏈多樣化、不再侷限於中國。

反對者借馬斯克的中國行抨擊莫迪。印度主要反對黨國民大會黨全國發言人莎瑪‧穆罕默德（Shama Mohamed）在X上寫道：「這就是對莫迪政府監管政策缺乏信心，以至於大公司一再轉向中國而不是印度。」

印度政治諷刺作家班納吉（Akash Banerjee）在他的Youtubt頻道「The Patriot」質疑馬斯克為何沒時間見莫迪卻有空去中國。

他在一段影片中提問道：「你認為莫迪會發自內心原諒馬斯克嗎？」 這段影片在19小時內點擊量達到26.8萬次。

（路透社）

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