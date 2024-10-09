馬斯克改變立場 巴西法官允許X恢復營運

從叫罵莫賴斯大法官為「偽法官」到完全服從裁決，馬斯克立場的轉變讓莫賴斯大法官取消禁令，允許社群網站平台X恢復在巴西的營運。

（德國之聲中文網）巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）周二（10月8日）表示允許社群網站平台X（前身為Twitter）恢復在巴西的營運。

這是在X改變立場並開始遵守法院裁決之後做出的決定，此前馬斯克曾表示他不會遵守這些裁決。

"我授權該社交平台立即恢復營運。"莫賴斯法官在其裁決中表示。

因未能遵守一系列法院命令，X已經支付了數百萬美元的罰款。

X社交平台：用戶最重要

該社群網站平台表示，它"為重返巴西感到自豪"。

"在整個事件中，為數千萬巴西人能夠訪問我們這個不可或缺的平台是最重要的。"X的全球政府事務賬戶發文稱，並表示該公司"將在法律範圍內繼續捍衛言論自由。"

據估計，該平台在巴西的用戶數量在2000萬到4000萬之間。

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馬斯克：從嘴硬到服軟

8月，莫賴斯法官下令暫停X的營運，直到它遵守最高法院的裁決為止。

這些裁決包括在該公司要巴西指定一名法律代表，以及支付高達1835萬雷亞爾（約合328萬美元）的罰款。

巴西法律要求所有網路公司在該國設定法律代表，確保能夠收到法庭裁決並及時回應。

莫賴斯法官凍結了X和馬斯克的衛星網路运營公司星鏈（Starlink）的資產。星鏈自2022年以來一直在巴西營運。

當時，馬斯克猛烈抨擊暫停X營運的裁定，稱莫賴斯為"偽法官"，表示不會遵守這些裁決。

馬斯克曾稱莫賴斯為"獨裁者"和"暴君"，並多次聲稱這位法官的行為等同於審查制度。

但是，該公司在9月底宣佈任命律師康塞桑（Rachel Conceicao）為其法律代表。

這場激烈爭端的核心問題在於莫賴斯是否可以命令X封鎖某些被指控散佈謊言和歪曲事實的賬戶，馬斯克譴責這一要求是審查制度。

大多數被要求封鎖的賬戶由巴西極右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonar）的支持者營運，其中一些否認他在2022年連任失敗。

（法新社，路透社）

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