馬斯克快閃北京豐收 傳與百度合作導航功能

馬斯克在29日下午搭乘專機離開北京，這場快閃之旅的收穫似乎不小。繼中國汽車工業協會把特斯拉列入符合安全規定的名單後，有消息稱，特斯拉與中國科技巨頭百度也將進一步合作。

（德國之聲中文網）特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）週日（4月28日）突然造訪北京，與中國國務院總理李強等高級官員會晤。此行也是他繼去年5月下旬後，在一年內二度訪中。

中國航班追蹤應用程式「Utrip」顯示，馬斯克的專機已經在週一（29日）下午1點離開北京，飛往美國阿拉斯加。

媒體分析認為，馬斯克此行主要是為了爭取全自動駕駛系統（FSD，Full-Self-Driving-Computer）在中國開放。他週日與李強會晤後，中國汽車工業協會晚間發佈的公告中，便把特斯拉Model 3與Model Y列入數據安全符合規定的名單，成為榜上唯一一家外國車廠。

公告指出，資料安全測試包含車外人臉訊息等匿名化處理、默認不蒐集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人訊息顯著告知等，以及汽車如何蒐集並處理敏感個人資訊、駕駛是否可輕鬆阻止車輛蒐集資料等範疇。

2021年，特斯拉曾因資料蒐集問題，被禁止進入中國軍事場所和部分政府場所。

路透社指出，數據安全和合規性的問題，是特斯拉此前未能在中國開放全自動駕駛的主要因素。4年前，特斯拉推出了其「Autopilot 自動輔助駕駛」自動性最高的軟體版本；中國監管單位則在2021年要求特斯拉把其車輛在中國蒐集的數據儲存在上海，不能回傳美國。有知情者稱，馬斯克希望獲得中方許可傳輸數據到海外，讓特斯拉能夠訓練其自動駕駛系統的演算法。

馬斯克28日造訪北京，與中方洽談自動駕駛系統等議題。 圖片來源： REUTERS

聯手百度部署全自動駕駛

彭博社引述知情人士說法指出，特斯拉將與中國科技巨頭百度合作開發地圖及導航功能，以推進在中國市場部署全自動駕駛功能 。馬斯克本月初於X平台上接受問答時，也曾透露特斯拉可能「很快」就會向中國客戶提供FSD服務。

根據中方規定，所有智慧駕駛系統都需要獲得測繪資格才能在公共道路上運作。外國企業則需要透過已經獲得官方許可的中國本土企業合作。百度恰好是十幾家獲得測繪資格的公司之一。

一旦取得測繪服務牌照，特斯拉便會被允許在中國道路上合法運行FSD軟體，讓旗下車隊蒐集有關車輛周圍環境的數據，例如道路佈局、交通標誌和周邊建築物。不過當前尚無法確認蒐集到的數據屬於特斯拉或百度。

專家表示，中國的交通狀況複雜，行人及騎乘自行車的用戶都比其他市場來得多，這些場景也對於訓練自動駕駛系統演算法至關重要。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在一份報告中表示：「如果馬斯克能夠獲得北京方面的批准，將在中國收集的資料轉移到國外，這將成為加速全球自動駕駛技術演算法訓練的『遊戲規則改變者』。」

百度與特斯拉至少自2020年初開始便有合作，當前特斯拉在中國的車輛使用的便是百度的導航地圖。本月20日，百度也曾召開記者會，宣佈與特斯拉等多家企業擴大合作，但未具體提及FSD功能。

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中國本土車廠近年來強勢崛起，而特斯拉儘管面臨比亞迪等企業的競爭加劇，在中國境內仍是最暢銷的電動車之一；不過，特斯拉仍希望透過開放FSD等功能來提高銷量。

馬斯克此次的北京行除了與李強會晤外，也與當前正在舉行中的北京車展主辦單位會面。有目擊者向路透社表示，中國電池廠商巨頭、特斯拉主要供應商「寧德時代」董事長曾彥宏29日早上現身馬斯克下榻的飯店。

（路透社、彭博社等）

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